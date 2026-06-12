Дрон РФ прицільно ударив по фермі на Сумщині — є постраждалі

Російські загарбники прицільно атакували безпілотником ферму в Садівській громаді на Сумщині. Загинули тварини, 5 людей поранені.
Головні тези:
- Атака дроном РФ на ферму на Сумщині призвела до загибелі тварин та постраждалості людей.
- П'ятеро працівників господарства отримали поранення внаслідок ворожої атаки.
Росія атакувала дроном ферму на Сумщині
Загинула частина худоби загинула, ще частина зазнала поранень. Постраждали також п'ятеро працівників господарства.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
Удар відбувся саме в момент, коли працівники ферми загнали худобу до приміщення.
Унаслідок ворожої атаки тяжких поранень зазнала 51-річна жінка. Її госпіталізували з опіками.
Ще чотирьом працівникам господарства надана допомога на місці без госпіталізації.
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