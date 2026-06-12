Дрон РФ прицільно ударив по фермі на Сумщині — є постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Дрон РФ прицільно ударив по фермі на Сумщині — є постраждалі

Сумська ОВА
ферма

Російські загарбники прицільно атакували безпілотником ферму в Садівській громаді на Сумщині. Загинули тварини, 5 людей поранені.

Головні тези:

  • Атака дроном РФ на ферму на Сумщині призвела до загибелі тварин та постраждалості людей.
  • П'ятеро працівників господарства отримали поранення внаслідок ворожої атаки.

Росія атакувала дроном ферму на Сумщині

Загинула частина худоби загинула, ще частина зазнала поранень. Постраждали також п'ятеро працівників господарства.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Удар відбувся саме в момент, коли працівники ферми загнали худобу до приміщення.

Унаслідок ворожої атаки тяжких поранень зазнала 51-річна жінка. Її госпіталізували з опіками.

Ще чотирьом працівникам господарства надана допомога на місці без госпіталізації.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія масовано атакувала дронами Сумщину — є загиблі та поранені
Сумська ОВА
Конотоп
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Сумщину та Миколаїв — загинула жінка, 4 потерпілих
Сумська ОВА
Наслідки атак Росії на Миколаїв і Сумську область
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла Суми — постраждали 6 цивільних
Сумська ОВА
Нова атака Росії на Суми - які наслідки

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?