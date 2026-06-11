Росія масовано атакувала дронами Сумщину — є загиблі та поранені

Зранку 11 червня Росія завдає дронових ударів по громадах Сумщини. На жаль, є загиблі та поранені.

Росія атакує Сумщину: є загиблі та поранені

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Рано-вранці у житловий будинок у Зноб-Новгородській громаді прицільно влучив російський безпілотник. Внаслідок удару виникла пожежа. На жаль, загинула 67-річна жінка. Наступного тижня їй мало виповнитися 68 років. Щирі співчуття рідним і близьким. Поширити

У будинку також перебували двоє маленьких онуків загиблої. Дітей доставили до лікарні для обстеження. Попередньо, важких ушкоджень вони не зазнали.

Усі обставини та наслідки атаки уточнюються.

Також ворог з ночі інтенсивно атакує Конотопську громаду. Є влучання в об’єкти цивільної інфраструктури. На місці удару російського БпЛА виникла пожежа. Попередньо, одна людина загинула, ще двоє — постраждали.

Росія масовано атакувала дронами і Конотоп. Наразі відомо відомо про чотирьох постраждалих.

Двоє жінок та двоє чоловіків перебувають у лікарні. У поранених значні опіки тіла. Стан поранених — середньої тяжкості та тяжкий. Усім надають необхідну медичну допомогу. Поширити

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін додав, що у місті унаслідок атаки РФ загинула 42-річна жінка.