Росія масовано атакувала дронами Сумщину — є загиблі та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія масовано атакувала дронами Сумщину — є загиблі та поранені

Сумська ОВА
Конотоп
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Зранку 11 червня Росія завдає дронових ударів по громадах Сумщини. На жаль, є загиблі та поранені.

Головні тези:

  • Росія здійснила масовані атаки дронами по громадах Сумщини, що призвело до загибелі та поранення мешканців.
  • Начальник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив про інциденти з російськими безпілотниками у Зноб-Новгородській громаді та Конотопі.

Росія атакує Сумщину: є загиблі та поранені

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Рано-вранці у житловий будинок у Зноб-Новгородській громаді прицільно влучив російський безпілотник. Внаслідок удару виникла пожежа. На жаль, загинула 67-річна жінка. Наступного тижня їй мало виповнитися 68 років. Щирі співчуття рідним і близьким.

У будинку також перебували двоє маленьких онуків загиблої. Дітей доставили до лікарні для обстеження. Попередньо, важких ушкоджень вони не зазнали.

Усі обставини та наслідки атаки уточнюються.

Також ворог з ночі інтенсивно атакує Конотопську громаду. Є влучання в об’єкти цивільної інфраструктури. На місці удару російського БпЛА виникла пожежа. Попередньо, одна людина загинула, ще двоє — постраждали.

Росія масовано атакувала дронами і Конотоп. Наразі відомо відомо про чотирьох постраждалих.

Двоє жінок та двоє чоловіків перебувають у лікарні. У поранених значні опіки тіла. Стан поранених — середньої тяжкості та тяжкий. Усім надають необхідну медичну допомогу.

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін додав, що у місті унаслідок атаки РФ загинула 42-річна жінка.

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