Росія масовано атакувала дронами Сумщину — є загиблі та поранені

Зранку 11 червня Росія завдає дронових ударів по громадах Сумщини. На жаль, є загиблі та поранені.
Головні тези:
- Росія здійснила масовані атаки дронами по громадах Сумщини, що призвело до загибелі та поранення мешканців.
- Начальник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив про інциденти з російськими безпілотниками у Зноб-Новгородській громаді та Конотопі.
Росія атакує Сумщину: є загиблі та поранені
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
У будинку також перебували двоє маленьких онуків загиблої. Дітей доставили до лікарні для обстеження. Попередньо, важких ушкоджень вони не зазнали.
Усі обставини та наслідки атаки уточнюються.
Також ворог з ночі інтенсивно атакує Конотопську громаду. Є влучання в об’єкти цивільної інфраструктури. На місці удару російського БпЛА виникла пожежа. Попередньо, одна людина загинула, ще двоє — постраждали.
Росія масовано атакувала дронами і Конотоп. Наразі відомо відомо про чотирьох постраждалих.
Міський голова Конотопа Артем Семеніхін додав, що у місті унаслідок атаки РФ загинула 42-річна жінка.
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