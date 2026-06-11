Россия массированно атаковала дронами Сумщину — есть погибшие и раненые

Утром 11 июня Россия наносит дроновые удары по громадам Сумщины. К сожалению, есть погибшие и раненые.
Главные тезисы
- Россия совершила массированные атаки дронами по громадам Сумщины, приведя к гибели и ранению жителей.
- На Зноб-Новгородскую громаду и город Конотоп были нанесены удары российских беспилотников, что привело к погибшим и раненым.
Россия атакует Сумщину: есть погибшие и раненые
Об этом сообщил начальник Сумской ОВ Олег Григоров.
В доме также находились двое маленьких внуков погибшей. Дети были доставлены в больницу для обследования. Предварительно тяжелые повреждения они не получили.
Все обстоятельства и последствия атаки уточняются.
Также враг с ночи интенсивно атакует общину Конотопа. Есть попадание в объекты гражданской инфраструктуры. На месте удара российского БПЛА возник пожар. Предварительно один человек погиб, еще двое — пострадали.
Россия массированно атаковала дронами и конотопами. В настоящее время известно о четырех пострадавших.
Конотопский городской голова Артем Семенихин добавил, что в городе в результате атаки РФ погибла 42-летняя женщина.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-