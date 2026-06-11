Россия массированно атаковала дронами Сумщину — есть погибшие и раненые

Утром 11 июня Россия наносит дроновые удары по громадам Сумщины. К сожалению, есть погибшие и раненые.

Россия атакует Сумщину: есть погибшие и раненые

Об этом сообщил начальник Сумской ОВ Олег Григоров.

Ранним утром в жилой дом в Зноб-Новгородской общине прицельно попал российский беспилотник. В результате удара возник пожар. К сожалению, погибла 67-летняя женщина. На следующей неделе ей должно было исполниться 68 лет. Искренние соболезнования родным и близким. Поделиться

В доме также находились двое маленьких внуков погибшей. Дети были доставлены в больницу для обследования. Предварительно тяжелые повреждения они не получили.

Все обстоятельства и последствия атаки уточняются.

Также враг с ночи интенсивно атакует общину Конотопа. Есть попадание в объекты гражданской инфраструктуры. На месте удара российского БПЛА возник пожар. Предварительно один человек погиб, еще двое — пострадали.

Россия массированно атаковала дронами и конотопами. В настоящее время известно о четырех пострадавших.

Две женщины и двое мужчин находятся в больнице. У раненых значительные ожоги тела. Состояние раненых — средней тяжести и тяжелое. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь. Поделиться

Конотопский городской голова Артем Семенихин добавил, что в городе в результате атаки РФ погибла 42-летняя женщина.