Россия массированно атаковала дронами Сумщину — есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Россия массированно атаковала дронами Сумщину — есть погибшие и раненые

Сумская ОВА
Конотоп
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Утром 11 июня Россия наносит дроновые удары по громадам Сумщины. К сожалению, есть погибшие и раненые.

Главные тезисы

  • Россия совершила массированные атаки дронами по громадам Сумщины, приведя к гибели и ранению жителей.
  • На Зноб-Новгородскую громаду и город Конотоп были нанесены удары российских беспилотников, что привело к погибшим и раненым.

Россия атакует Сумщину: есть погибшие и раненые

Об этом сообщил начальник Сумской ОВ Олег Григоров.

Ранним утром в жилой дом в Зноб-Новгородской общине прицельно попал российский беспилотник. В результате удара возник пожар. К сожалению, погибла 67-летняя женщина. На следующей неделе ей должно было исполниться 68 лет. Искренние соболезнования родным и близким.

В доме также находились двое маленьких внуков погибшей. Дети были доставлены в больницу для обследования. Предварительно тяжелые повреждения они не получили.

Все обстоятельства и последствия атаки уточняются.

Также враг с ночи интенсивно атакует общину Конотопа. Есть попадание в объекты гражданской инфраструктуры. На месте удара российского БПЛА возник пожар. Предварительно один человек погиб, еще двое — пострадали.

Россия массированно атаковала дронами и конотопами. В настоящее время известно о четырех пострадавших.

Две женщины и двое мужчин находятся в больнице. У раненых значительные ожоги тела. Состояние раненых — средней тяжести и тяжелое. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь.

Конотопский городской голова Артем Семенихин добавил, что в городе в результате атаки РФ погибла 42-летняя женщина.

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