Россия атаковала дронами Конотоп — есть погибшая и пострадавшие

В Конотопе Сумской области в результате атаки российских дронов погибла женщина, есть пострадавшие.
Главные тезисы
- Российские дроны совершили атаку в Конотопе, в результате погибла 78-летняя женщина.
- Пострадали несколько людей, включая 8-летнего ребенка и несколько взрослых.
Россия убила в Конотопе 78-летнюю пенсионерку
Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин.
К сожалению, плохая новость. Обнаружено тело погибшего человека, пожилая женщина.
Войска РФ утром 8 июня ударили дронами по Конотопа. Было известно о трех пострадавших.
Позже начальник Сумской ОВА Олег Григоров уточнил, что раненых в общине Конотопа четверо.
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