Россия атаковала дронами Конотоп — есть погибшая и пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала дронами Конотоп — есть погибшая и пострадавшие

Сумская ОВА
Конотоп
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В Конотопе Сумской области в результате атаки российских дронов погибла женщина, есть пострадавшие.

Главные тезисы

  • Российские дроны совершили атаку в Конотопе, в результате погибла 78-летняя женщина.
  • Пострадали несколько людей, включая 8-летнего ребенка и несколько взрослых.

Россия убила в Конотопе 78-летнюю пенсионерку

Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин.

К сожалению, плохая новость. Обнаружено тело погибшего человека, пожилая женщина.

Войска РФ утром 8 июня ударили дронами по Конотопа. Было известно о трех пострадавших.

Позже начальник Сумской ОВА Олег Григоров уточнил, что раненых в общине Конотопа четверо.

В Конотопской общине в результате атак российских БПЛА погибла 78-летняя женщина, пострадал ребенок (8-летний парень), травмированы 41 и 75-летняя женщины и 44-летний мужчина.

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