Армия РФ массированно атаковала Сумы — есть пострадавшие

Российские военные утром 21 мая нанесли массированный удар по Сумам, ранены шесть человек.

Главные тезисы

  • Российская армия совершила массированную атаку на Сумы, приводя к ранениям 6 человек.
  • Пострадавшие включают в себя двух мужчин в тяжелом состоянии, одного в состоянии средней тяжести и двух женщин.

Россия атаковала Сумы: 6 раненых

Об этом сообщил начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко.

Суммы под массированным вражеским ударом. Вид вооружения устанавливается.

Суммы после атаки РФ

Зафиксировано попадание в частные жилые дома в Ковпаковском районе Сум, а также в объекты инфраструктуры.

По словам Кривошеенко, ранены три человека. Им была оказана медицинская помощь.

Позже стало известно, что в результате сегодняшней вражеской массированной атаки на Сумы предварительно 6 человек травмированы.

Двое мужчин 70 и 71 лет в тяжелом состоянии находятся в больнице. Еще один 30-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. Также 81-летняя женщина получила ранения. Но мужчина (данные уточняются) и 71-летняя женщина получили медицинскую помощь на месте.

Иные обстоятельства уточняются.

