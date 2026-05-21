Армия РФ массированно атаковала Сумы — есть пострадавшие

Российские военные утром 21 мая нанесли массированный удар по Сумам, ранены шесть человек.

Об этом сообщил начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко.

Суммы под массированным вражеским ударом. Вид вооружения устанавливается.

Суммы после атаки РФ

Зафиксировано попадание в частные жилые дома в Ковпаковском районе Сум, а также в объекты инфраструктуры.

По словам Кривошеенко, ранены три человека. Им была оказана медицинская помощь.

Позже стало известно, что в результате сегодняшней вражеской массированной атаки на Сумы предварительно 6 человек травмированы.

Двое мужчин 70 и 71 лет в тяжелом состоянии находятся в больнице. Еще один 30-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. Также 81-летняя женщина получила ранения. Но мужчина (данные уточняются) и 71-летняя женщина получили медицинскую помощь на месте.

Иные обстоятельства уточняются.