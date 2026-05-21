Армия РФ массированно атаковала Сумы — есть пострадавшие

Российские военные утром 21 мая нанесли массированный удар по Сумам, ранены шесть человек.
Главные тезисы
- Российская армия совершила массированную атаку на Сумы, приводя к ранениям 6 человек.
- Пострадавшие включают в себя двух мужчин в тяжелом состоянии, одного в состоянии средней тяжести и двух женщин.
Россия атаковала Сумы: 6 раненых
Об этом сообщил начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко.
Зафиксировано попадание в частные жилые дома в Ковпаковском районе Сум, а также в объекты инфраструктуры.
По словам Кривошеенко, ранены три человека. Им была оказана медицинская помощь.
Позже стало известно, что в результате сегодняшней вражеской массированной атаки на Сумы предварительно 6 человек травмированы.
Иные обстоятельства уточняются.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-