Спасатели деблокировали еще одно тело из-под завалов детсада в Сумах

В Сумах спасатели деблокировали еще одно тело из-под завалов детсада, по которому 6 мая ударили российские беспилотники. Ранены семь человек.
Главные тезисы
- В Сумах спасатели деблокировали еще одно тело из-под завалов детсада после атаки беспилотников, которая произошла 6 мая.
- В результате атаки погибла женщина, 7 человек получили ранения. Один пострадавший находится в больнице с тяжелыми ранениями.
Тело женщины достали из-под завалов детсада в Сумах
Об этом сообщила прокуратура Сумской области.
Из-под завалов деблокировали тело еще одной погибшей сотрудницы ДОУ. Женщине было 45 лет.
Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров проинформировал, что во время утренней атаки фиксировали около 10 российских БПЛА.
Погибли две работницы заведения. Им было 48 и 45 лет. Еще семь человек пострадали. Им оказали необходимую помощь.
В больнице остается 52-летняя женщина, получившая более тяжелые ранения.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-