Спасатели деблокировали еще одно тело из-под завалов детсада в Сумах

В Сумах спасатели деблокировали еще одно тело из-под завалов детсада, по которому 6 мая ударили российские беспилотники. Ранены семь человек.

Тело женщины достали из-под завалов детсада в Сумах

Об этом сообщила прокуратура Сумской области.

Из-под завалов деблокировали тело еще одной погибшей сотрудницы ДОУ. Женщине было 45 лет.

Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров проинформировал, что во время утренней атаки фиксировали около 10 российских БПЛА.

Часть беспилотников Силам обороны удалось уничтожить. Два беспилотника попали в здание дошкольного учреждения.

Детский сад в Сумах после атаки РФ

Погибли две работницы заведения. Им было 48 и 45 лет. Еще семь человек пострадали. Им оказали необходимую помощь.

В больнице остается 52-летняя женщина, получившая более тяжелые ранения.

