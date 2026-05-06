Рятувальники деблокували ще одне тіло з-під завалів дитсадка у Сумах

У Сумах рятувальники деблокували ще одне тіло з-під завалів дитячого садка, по якому 6 травня вдарили російські безпілотники. Поранені семеро людей.
Головні тези:
- Рятувальники успішно деблокували ще одне тіло з-під завалів дитсадка у Сумах після атаки безпілотників.
- У результаті атаки двох російських безпілотників загинула жінка та постраждали дві людини, одна з них перебуває в лікарні з важкими пораненнями.
- Усього поранено семеро людей, серед яких дві працівниці закладу та інші жителі.
Тіло жінки дістали з-під завалів дитсадка у Сумах
Про це повідомила прокуратура Сумської області.
З-під завалів деблокували тіло ще однієї загиблої співробітниці ДНЗ. Жінці було 45 років.
Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров поінформував, що під час ранкової атаки фіксували близько 10 російських БПЛА.
Загинули дві працівниці закладу. Їм було 48 і 45 років. Ще семеро людей постраждали. Їм надали необхідну допомогу.
У лікарні залишається 52-річна жінка, яка отримала важчі поранення.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-