Армія РФ масовано атакувала Суми — є постраждалі

Російські військові вранці 21 травня завдали масованого удару по Сумах, поранені шестеро людей.
Головні тези:
- Уранці 21 травня російські війська здійснили масовану атаку на Суми, зорієнтовану на мирне населення.
- Шестеро людей отримали поранення внаслідок атаки, деякі з них перебувають у лікарні важкому стані.
Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.
Зафіксовано влучання у приватні житлові будинки у Ковпаківському районі Сум, а також в обʼєкти інфраструктури.
За словами Кривошеєнка, поранені троє людей. Їм надали медичну допомогу.
Пізніше стало відомо, що внаслідок сьогоднішньої ворожої масованої атаки на Суми попередньо 6 людей травмовано.
Інші обставини уточнюються.
