Армія РФ масовано атакувала Суми — є постраждалі

Російські військові вранці 21 травня завдали масованого удару по Сумах, поранені шестеро людей.

Головні тези:

  • Уранці 21 травня російські війська здійснили масовану атаку на Суми, зорієнтовану на мирне населення.
  • Шестеро людей отримали поранення внаслідок атаки, деякі з них перебувають у лікарні важкому стані.

Росія атакувала Суми: 6 поранених

Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Суми під масованим ворожим ударом. Вид озброєння встановлюється.

Суми після атаки РФ

Зафіксовано влучання у приватні житлові будинки у Ковпаківському районі Сум, а також в обʼєкти інфраструктури.

За словами Кривошеєнка, поранені троє людей. Їм надали медичну допомогу.

Пізніше стало відомо, що внаслідок сьогоднішньої ворожої масованої атаки на Суми попередньо 6 людей травмовано.

Двоє чоловіків 70 і 71 років у тяжкому стані перебувають в лікарні. Ще один 30-річний чоловік госпіталізований у стані середньої важкості. Також 81-річна жінка отримала поранення. Та чоловік (дані уточнюються) і 71-річна жінка отримали медичну допомогу на місці.

Інші обставини уточнюються.

