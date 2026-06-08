Росія атакувала дронами Конотоп — є загибла і постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала дронами Конотоп — є загибла і постраждалі

Сумська ОВА
Конотоп

У Конотопі Сумської області внаслідок атаки російських дронів загинула жінка, є постраждалі.

Головні тези:

  • Росія використала дрони для атаки на Конотоп і загинула жінка, кілька осіб постраждали.
  • Міський голова підтвердив інцидент та оголосив про загибель однієї людини та постраждалих дітей та дорослих.

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Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

На жаль, погана новина. Виявлено тіло загиблої людини, літня жінка.

Війська РФ вранці 8 червня вдарили дронами по Конотопу. Було відомо про трьох постраждалих.

Пізніше начальник Сумської ОВА Олег Григоров уточнив, що поранених у Конотопській громаді четверо.

У Конотопській громаді внаслідок атак російських БпЛА загинула 78-річна жінка, постраждала дитина (8-річний хлопець), травмовані 41 та 75-річна жінки та 44-річний чоловік.

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