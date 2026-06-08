Росія атакувала дронами Конотоп — є загибла і постраждалі

У Конотопі Сумської області внаслідок атаки російських дронів загинула жінка, є постраждалі.
Головні тези:
- Росія використала дрони для атаки на Конотоп і загинула жінка, кілька осіб постраждали.
- Міський голова підтвердив інцидент та оголосив про загибель однієї людини та постраждалих дітей та дорослих.
Росія вбила у Конотопі 78-річну пенсіонерку
Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.
На жаль, погана новина. Виявлено тіло загиблої людини, літня жінка.
Війська РФ вранці 8 червня вдарили дронами по Конотопу. Було відомо про трьох постраждалих.
Пізніше начальник Сумської ОВА Олег Григоров уточнив, що поранених у Конотопській громаді четверо.
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