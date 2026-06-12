Дрон РФ прицельно ударил по ферме в Сумской области — есть пострадавшие

Российские захватчики прицельно атаковали беспилотником ферму в Садовской общине Сумской области. Погибли животные, 5 человек получили ранения.

Россия атаковала дроном ферму в Сумской области

Погибшая часть скота погибла, еще часть получила ранения. Пострадали также пять работников хозяйства.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВ Олег Григоров.

Удар произошел как раз в момент, когда работники фермы загнали скот в помещение.

В результате вражеской атаки тяжелые ранения получила 51-летняя женщина. Ее госпитализировали с ожогами.

Еще четырем работникам хозяйства оказана помощь на месте без госпитализации.