Армия РФ обстреляла Сумы — пострадали 6 гражданских

12 июня российские захватчики нанесли массированный удар по областному центру Сумской области. Согласно последним данным, 6 местных жителей были ранены.
Главные тезисы
- Тяжелое ранение получил 56-летний мужчина.
- Также под удары врага попали пожилые люди.
Новая атака России на Сумы — какие последствия
Как сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров, вероятнее всего, враг совершил обстрел из дальнобойного артиллерийского вооружения.
Что важно понимать, это было уже в третий раз с начала 2026 года.
Местные власти подтверждают 8 попаданий в восточной части города.
Под ударами были жилые дома, нежилые помещения, транспорт, магазины и другие объекты гражданской инфраструктуры.
По словам главы ОВА, еще двое гражданских были госпитализированы, а другие раненые получили помощь без госпитализации.
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