Армия РФ обстреляла Сумы — пострадали 6 гражданских
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Сумы — пострадали 6 гражданских

Сумская ОВА
Новая атака России на Сумы - какие последствия
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12 июня российские захватчики нанесли массированный удар по областному центру Сумской области. Согласно последним данным, 6 местных жителей были ранены.

Главные тезисы

  • Тяжелое ранение получил 56-летний мужчина.
  • Также под удары врага попали пожилые люди.

Новая атака России на Сумы — какие последствия

Как сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров, вероятнее всего, враг совершил обстрел из дальнобойного артиллерийского вооружения.

Что важно понимать, это было уже в третий раз с начала 2026 года.

Местные власти подтверждают 8 попаданий в восточной части города.

Под ударами были жилые дома, нежилые помещения, транспорт, магазины и другие объекты гражданской инфраструктуры.

В результате атаки пострадали шесть жителей города. Тяжелое ранение получил 56-летний мужчина. Он находится в больнице, медики оказывают всю необходимую помощь, — сообщил Григоров.

По словам главы ОВА, еще двое гражданских были госпитализированы, а другие раненые получили помощь без госпитализации.

Такие атаки направлены не только на разрушение инфраструктуры, но и психологическое давление на людей. Суммы живут в условиях постоянной угрозы. Важно сохранять бдительность и быть готовыми быстро реагировать на опасность. Берегите себя и своих близких, — добавил Григоров.

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