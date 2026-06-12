Армия РФ обстреляла Сумы — пострадали 6 гражданских

Новая атака России на Сумы — какие последствия

Как сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров, вероятнее всего, враг совершил обстрел из дальнобойного артиллерийского вооружения.

Что важно понимать, это было уже в третий раз с начала 2026 года.

Местные власти подтверждают 8 попаданий в восточной части города.

Под ударами были жилые дома, нежилые помещения, транспорт, магазины и другие объекты гражданской инфраструктуры.

В результате атаки пострадали шесть жителей города. Тяжелое ранение получил 56-летний мужчина. Он находится в больнице, медики оказывают всю необходимую помощь, — сообщил Григоров. Поделиться

По словам главы ОВА, еще двое гражданских были госпитализированы, а другие раненые получили помощь без госпитализации.