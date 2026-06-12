Зеленский анонсировал увеличение выплат военным

12 июня Владимир Зеленский сообщил, что защитники в Силах обороны Украины будут получать еще большие выплаты – ресурсы на это уже есть. На этом фоне президент пообещал ощутимо более сильные контракты для пехотинцев.
Главные тезисы
- Теперь контракты будут предусматривать конкретные условия, то есть четкие отсрочки.
- Зеленский поручил активно привлекать иностранных добровольцев в украинскую армию.
Новые выплаты воинам Сил обороны Украины — что обещает Зеленский
По словам главы государства, контракты будут проработаны так, чтобы была ясность: время контракта — 10 месяцев, 14, 24 и конкретные условия, то есть четкие отсрочки.
Более того, указано, что будут увеличены выплаты для украинских боевых командиров.
По убеждению Владимира Зеленского, это позволит сформировать положительный стимул, чтобы сохранить опыт управления в армии.
Украинский лидер четко дал понять, что первые новые доплаты правительство должно начать уже в этом месяце.
На этом фоне глава государства анонсировал упрощение переводов для бойцов, больше возможностей расти в армии и больше положительных стимулов присоединиться к обороне.
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