Зеленский анонсировал увеличение выплат военным

12 июня Владимир Зеленский сообщил, что защитники в Силах обороны Украины будут получать еще большие выплаты – ресурсы на это уже есть. На этом фоне президент пообещал ощутимо более сильные контракты для пехотинцев.

Новые выплаты воинам Сил обороны Украины — что обещает Зеленский

Есть ресурс, чтобы увеличить выплаты в армии. Минимум 30 тысяч гривен в тылу. Чем больше именно боевых задач, тем больше уровень выплат. Будут новые, ощутимо более сильные контракты для пехотинцев. 300 тысяч гривен в среднем на первой линии. Все держится на украинской пехоте, на нашем украинском пехотинце. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, контракты будут проработаны так, чтобы была ясность: время контракта — 10 месяцев, 14, 24 и конкретные условия, то есть четкие отсрочки.

Более того, указано, что будут увеличены выплаты для украинских боевых командиров.

По убеждению Владимира Зеленского, это позволит сформировать положительный стимул, чтобы сохранить опыт управления в армии.

Украинский лидер четко дал понять, что первые новые доплаты правительство должно начать уже в этом месяце.

Второе — я благодарен всем добровольцам из других стран, которые сражаются ради нашей свободы в Украине, понимая, что это касается свободы многих других народов. Я поручил открыть гораздо больше возможностей привлекать иностранных добровольцев в украинскую армию, и по этому поводу будет больше механизмов рекрутинга, — подчеркнул Владимир Зеленский. Поделиться

На этом фоне глава государства анонсировал упрощение переводов для бойцов, больше возможностей расти в армии и больше положительных стимулов присоединиться к обороне.