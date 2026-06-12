Зеленський анонсував збільшення виплат військовим

12 червня Володимир Зеленський заявив, що захисники в Силах оборони України будуть отримувати ще більші виплати — ресурси на це вже є. На цьому тлі президент пообіцяв відчутно сильніші контракти для піхотинців.
Головні тези:
- Відтепер контракти передбачатимуть конкретні умови, тобто чіткі відстрочки.
- Зеленський доручив активно залучати іноземних добровольців в українську армію.
Нові виплати воїнам Сил оборони України — що обіцяє Зеленський
За словами глави держави, контракти будуть пропрацьовані так, щоб була чіткість: час контракту — 10 місяців, 14, 24 та конкретні умови, тобто чіткі відстрочки.
Ба більше, вказано, що будуть збільшені виплати для українських бойових командирів.
На переконання Володимира Зеленського, це дасть можливість сформувати позитивний стимул, щоб зберегти досвід управління в армії.
Український лідер чітко дав зрозуміти, що перші нові доплати уряд повинен розпочати вже цього місяці.
На цьому тлі глава держави анонсував спрощення переведень для бійців, більше можливостей зростати в армії і більше позитивних стимулів, щоб приєднатися до оборони.
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