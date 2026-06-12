Зеленський анонсував збільшення виплат військовим
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський анонсував збільшення виплат військовим

Володимир Зеленський
Зеленський
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12 червня Володимир Зеленський заявив, що захисники в Силах оборони України будуть отримувати ще більші виплати — ресурси на це вже є. На цьому тлі президент пообіцяв відчутно сильніші контракти для піхотинців. 

Головні тези:

  • Відтепер контракти передбачатимуть конкретні умови, тобто чіткі відстрочки.
  • Зеленський доручив активно залучати іноземних добровольців в українську армію.

Нові виплати воїнам Сил оборони України — що обіцяє Зеленський

Є ресурс, щоб збільшити виплати в армії. Мінімум 30 тисяч гривень в тилу. Чим більше саме бойових завдань, тим більше рівень виплат. Будуть нові, відчутно сильніші контракти для піхотинців. 300 тисяч гривень в середньому на першій лінії. Все тримається на українській піхоті, на нашому українському піхотинці.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глави держави, контракти будуть пропрацьовані так, щоб була чіткість: час контракту — 10 місяців, 14, 24 та конкретні умови, тобто чіткі відстрочки.

Ба більше, вказано, що будуть збільшені виплати для українських бойових командирів.

На переконання Володимира Зеленського, це дасть можливість сформувати позитивний стимул, щоб зберегти досвід управління в армії.

Український лідер чітко дав зрозуміти, що перші нові доплати уряд повинен розпочати вже цього місяці.

Друге — я вдячний усім добровольцям з інших країн, які бʼються заради нашої свободи в Україні, розуміючи, що це стосується свободи багатьох інших народів. Я доручив відкрити значно більше можливостей залучати іноземних добровольців в українську армію, і щодо цього буде більше механізмів рекрутингу, — наголосив Володимир Зеленський.

На цьому тлі глава держави анонсував спрощення переведень для бійців, більше можливостей зростати в армії і більше позитивних стимулів, щоб приєднатися до оборони.

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