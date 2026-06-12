Росія може вдарити по Україні "Орєшніком" протягом доби

12 червня Повітряні сили ЗСУ попередили, що найближчої доби існує висока імовірність застосування Росією балістичної ракети середньої дальності.
Головні тези:
- Бойова частина “Орєшніка” може нести 3-4 роздільні боєголовки, кожна з яких додатково розділяється на кілька блоків.
- Це значно більша система, ніж “Іскандер”.
Росія знову збирається атакувати Україну “Орєшніком”
Що важливо розуміти, йдеться саме про "Орєшнік” — балістичну ракету середньої дальності (БРСД), яку західні розвідки ідентифікують як РС-26 “Рубіж”.
Російський диктатор Володимир Путін заявив про неї під час звернення 21 листопада 2024 року після удару по Дніпру. Він цинічно назвав це випробуванням нової системи озброєння.
Іноземні фахівці оцінюють дальність “Орєшніка” у 2000-6000 км залежно від конфігурації боєголовок.
Ба більше, вказано, що його швидкість на фінальній ділянці сягає гіперзвукових значень — понад 10 Махів або 3+ км/секунду (11000+ км/год).
Довжина ракети — близько 12 метрів, діаметр — приблизно 2 метрів, а стартова вага оцінюється у 36-40 тонн.
24 травня 2026 року Міноборони РФ офіційно підтвердило, що для масованої атаки на Україну використило кілька балістичних ракет “Орєшнік”.
Одна з них долетіла до Білої Церкви, що в Київській області та уразила гаражний коператив — без жертв.
Згідно з даними інсайдерів, другий “Орєшнік” міг впасти поблизу окупованих Авдіївки або Ясинуватої — приблизно за 40 кілометрів від лінії фронту.
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