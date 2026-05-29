Розпіарена Росією "новітня" ракета "Орєшнік" містить компоненти 2014-2016 років

В уламках російської ракети Орешник знайшли білоруські компоненти та елементну базу виготовлену до 2017 року.

“Новітній” “Орєшнік” містить компоненти 12-річної давності

Українські експерти дослідили вцілілі уламки російської балістичної ракети Орешник та продемонстрували їх на брифінгу.

Фахівцям вдалося дослідити уламки ракети, якою Росія вдарила по Львівщині в ніч із 8 на 9 січня 2026 року.

Частина корпусу ракети від’єдналася під час польоту та не згоріла, що дозволило детально вивчити її компоненти.

Зокрема, вцілів процесорний блок і плата головного комп'ютера, які керують польотом та передають сигнали на рулі й двигуни.

Ракета Орешник, якою атакували Львівщину, мала не нові компоненти.

Це спростовує заяви російської сторони про те, що ця зброя є принципово новітньою розробкою.

Фактично ракета є продуктом глибокої модернізації вже наявних радянських або російських ракетних систем, у конструкцію яких внесли певні технологічні зміни.

Компоненти “Орєшніка”

Усі друковані плати та мікросхеми, знайдені всередині процесорного блока, були виготовлені у період із 2014 до 2016 року.

На відміну від російських безпілотників, у яких масово фіксують сучасні іноземні компоненти 2024–2025 років виробництва, у цій ракеті не виявили нових американських, китайських чи європейських деталей.

Усі знайдені електронні компоненти мають виключно російське та білоруське походження.

Зокрема, на платах зафіксували елементи виробництва мінського заводу «Интеграл».

Білоруське підприємство мікроелектроніки «Интеграл», засноване у Мінську, виробляє інтегральні схеми, напівпровідникові прилади та електронні компоненти для промисловості, телекомунікацій і військової техніки.

Основну частину елементної бази виготовляють на підприємствах у Москві та Підмосков’ї.