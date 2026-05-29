Распиаренная Россией "новейшая" ракета "Орешник" содержит компоненты 2014-2016 годов

В обломках российской ракеты Орешник обнаружили белорусские компоненты и элементную базу изготовленную до 2017 года.

"Новейший" "Орешник" содержит компоненты 12-летней давности

Украинские эксперты исследовали уцелевшие обломки российской баллистической ракеты Орешник и продемонстрировали их на брифинге.

Специалистам удалось исследовать обломки ракеты, по которой Россия ударила по Львовщине в ночь с 8 на 9 января 2026 года.

Часть корпуса ракеты отсоединилась во время полета и не сгорела, что позволило подробно изучить ее компоненты.

В частности, уцелел процессорный блок и плата главного компьютера, управляющие полетом и передающие сигналы на руле и двигателях. Поделиться

Ракета Орешник, которой атаковали Львовщину, имела не новые компоненты.

Это опровергает заявления российской стороны о том, что оружие является принципиально новейшей разработкой.

Фактически ракета является продуктом глубокой модернизации существующих советских или российских ракетных систем, в конструкцию которых внесли определенные технологические изменения.

Компоненты "Орешника"

Все печатные платы и микросхемы, найденные внутри процессорного блока, были изготовлены в период с 2014 по 2016 год.

В отличие от российских беспилотников, у которых массово фиксируют современные иностранные компоненты 2024–2025 годов производства, в этой ракете не было обнаружено новых американских, китайских или европейских деталей.

Все найденные электронные компоненты обладают исключительно русским и белорусским происхождением. Поделиться

В частности, на платах были зафиксированы элементы производства минского завода «Интеграл».

Белорусское предприятие микроэлектроники "Интеграл", основанное в Минске, производит интегральные схемы, полупроводниковые приборы и электронные компоненты для промышленности, телекоммуникаций и военной техники.

Основную часть элементной базы производят на предприятиях в Москве и Подмосковье.