Распиаренная Россией "новейшая" ракета "Орешник" содержит компоненты 2014-2016 годов
Категория
Технологии
Дата публикации

Распиаренная Россией "новейшая" ракета "Орешник" содержит компоненты 2014-2016 годов

Орешник
Читати українською
Источник:  Милитарный

В обломках российской ракеты Орешник обнаружили белорусские компоненты и элементную базу изготовленную до 2017 года.

Главные тезисы

  • Российская ракета Орешник содержит компоненты старше 2017 года, включая элементы производства 2014-2016 годов.
  • Оружие страны построено на базе существующих советских или российских систем с технологическими модификациями.

"Новейший" "Орешник" содержит компоненты 12-летней давности

Украинские эксперты исследовали уцелевшие обломки российской баллистической ракеты Орешник и продемонстрировали их на брифинге.

Специалистам удалось исследовать обломки ракеты, по которой Россия ударила по Львовщине в ночь с 8 на 9 января 2026 года.

Часть корпуса ракеты отсоединилась во время полета и не сгорела, что позволило подробно изучить ее компоненты.

В частности, уцелел процессорный блок и плата главного компьютера, управляющие полетом и передающие сигналы на руле и двигателях.

Ракета Орешник, которой атаковали Львовщину, имела не новые компоненты.

Это опровергает заявления российской стороны о том, что оружие является принципиально новейшей разработкой.

Фактически ракета является продуктом глубокой модернизации существующих советских или российских ракетных систем, в конструкцию которых внесли определенные технологические изменения.

Компоненты "Орешника"

Все печатные платы и микросхемы, найденные внутри процессорного блока, были изготовлены в период с 2014 по 2016 год.

В отличие от российских беспилотников, у которых массово фиксируют современные иностранные компоненты 2024–2025 годов производства, в этой ракете не было обнаружено новых американских, китайских или европейских деталей.

Все найденные электронные компоненты обладают исключительно русским и белорусским происхождением.

В частности, на платах были зафиксированы элементы производства минского завода «Интеграл».

Белорусское предприятие микроэлектроники "Интеграл", основанное в Минске, производит интегральные схемы, полупроводниковые приборы и электронные компоненты для промышленности, телекоммуникаций и военной техники.

Основную часть элементной базы производят на предприятиях в Москве и Подмосковье.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Каллас объяснила, зачем Путин ударил "Орешником" по Украине
Каллас знает, зачем Путин снова применил "Орешник"
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские эксперты развеяли миф пропаганды РФ о разрушительной силе "Орешника"
“Орешник”
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ одновременно атаковала Украину двумя "Орешниками" — что произошло со второй ракетой
Один из "Орешников" мог даже не долететь до цели

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?