Распиаренная Россией "новейшая" ракета "Орешник" содержит компоненты 2014-2016 годов

В обломках российской ракеты Орешник обнаружили белорусские компоненты и элементную базу изготовленную до 2017 года.
Главные тезисы
- Российская ракета Орешник содержит компоненты старше 2017 года, включая элементы производства 2014-2016 годов.
- Оружие страны построено на базе существующих советских или российских систем с технологическими модификациями.
"Новейший" "Орешник" содержит компоненты 12-летней давности
Украинские эксперты исследовали уцелевшие обломки российской баллистической ракеты Орешник и продемонстрировали их на брифинге.
Специалистам удалось исследовать обломки ракеты, по которой Россия ударила по Львовщине в ночь с 8 на 9 января 2026 года.
Часть корпуса ракеты отсоединилась во время полета и не сгорела, что позволило подробно изучить ее компоненты.
Ракета Орешник, которой атаковали Львовщину, имела не новые компоненты.
Это опровергает заявления российской стороны о том, что оружие является принципиально новейшей разработкой.
Фактически ракета является продуктом глубокой модернизации существующих советских или российских ракетных систем, в конструкцию которых внесли определенные технологические изменения.
Все печатные платы и микросхемы, найденные внутри процессорного блока, были изготовлены в период с 2014 по 2016 год.
В отличие от российских беспилотников, у которых массово фиксируют современные иностранные компоненты 2024–2025 годов производства, в этой ракете не было обнаружено новых американских, китайских или европейских деталей.
В частности, на платах были зафиксированы элементы производства минского завода «Интеграл».
Белорусское предприятие микроэлектроники "Интеграл", основанное в Минске, производит интегральные схемы, полупроводниковые приборы и электронные компоненты для промышленности, телекоммуникаций и военной техники.
Основную часть элементной базы производят на предприятиях в Москве и Подмосковье.
