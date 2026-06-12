Россия может ударить по Украине "Орешником" в течение суток

12 июня Воздушные силы ВСУ предупредили, что в ближайшие сутки существует высокая вероятность применения Россией баллистической ракеты средней дальности.

Россия снова планирует атаковать Украину "Орешником"

В течение суток существует высокая вероятность применения противником баллистической ракеты средней дальности с полигона "Капустин Яр". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! — сказано в официальном заявлении воздушных сил ВСУ. Поделиться

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Что важно понимать, речь идет именно об "Орешнике" — баллистической ракете средней дальности (БРСД), которую западные разведки идентифицируют как РС-26 "Рубеж".

Российский диктатор Владимир Путин заявил о ней во время обращения 21 ноября 2024 г. после удара по Днепру. Он цинично назвал это испытанием новой системы вооружения.

Иностранные специалисты оценивают дальность "Орешника" в 2000-6000 км в зависимости от конфигурации боеголовок.

Более того, указано, что его скорость на финальном участке достигает гиперзвуковых значений — более 10 Махов или 3+ км/секунду (11000+ км/ч).

Длина ракеты — около 12 метров, диаметр — примерно 2 метров, а стартовый вес оценивается в 36-40 тонн.

24 мая 2026 года Минобороны РФ официально подтвердило, что для массированной атаки на Украину использовало несколько баллистических ракет "Орешник".

Одна из них долетела до Белой Церкви Киевской области и поразила гаражный коператив — без жертв.