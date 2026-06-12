Россия может ударить по Украине "Орешником" в течение суток

12 июня Воздушные силы ВСУ предупредили, что в ближайшие сутки существует высокая вероятность применения Россией баллистической ракеты средней дальности.
Главные тезисы
- Боевая часть "Орешника" может нести 3-4 раздельные боеголовки, каждая из которых дополнительно разделяется на несколько блоков.
- Это гораздо большая система, чем "Искандер".
Россия снова планирует атаковать Украину "Орешником"
Что важно понимать, речь идет именно об "Орешнике" — баллистической ракете средней дальности (БРСД), которую западные разведки идентифицируют как РС-26 "Рубеж".
Российский диктатор Владимир Путин заявил о ней во время обращения 21 ноября 2024 г. после удара по Днепру. Он цинично назвал это испытанием новой системы вооружения.
Иностранные специалисты оценивают дальность "Орешника" в 2000-6000 км в зависимости от конфигурации боеголовок.
Более того, указано, что его скорость на финальном участке достигает гиперзвуковых значений — более 10 Махов или 3+ км/секунду (11000+ км/ч).
Длина ракеты — около 12 метров, диаметр — примерно 2 метров, а стартовый вес оценивается в 36-40 тонн.
24 мая 2026 года Минобороны РФ официально подтвердило, что для массированной атаки на Украину использовало несколько баллистических ракет "Орешник".
Одна из них долетела до Белой Церкви Киевской области и поразила гаражный коператив — без жертв.
Согласно данным инсайдеров, второй "Орешник" мог упасть вблизи оккупированных Авдеевки или Ясиноватой — примерно в 40 километрах от линии фронта.
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