Армія РФ обстріляла Суми — постраждали 6 цивільних

Такі атаки спрямовані не лише на руйнування інфраструктури, а й на психологічний тиск на людей. Сумщина живе в умовах постійної загрози. Надважливо зберігати пильність і бути готовими швидко реагувати на небезпеку. Бережіть себе та своїх близьких, — додав Григоров.