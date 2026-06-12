Армія РФ обстріляла Суми — постраждали 6 цивільних

12 червня російські загарбники завдали масованого удару по обласному центру Сумської області. Згідно з останніми даними, 6 місцевих мешканців були поранені.
Головні тези:
- Важке поранення отримав 56-річний чоловік.
- Також під удари ворога потрапили літні люди.
Нова атака Росії на Суми — які наслідки
Як повідомляє глава Сумської ОВА Олег Григоров, найімовірніше, ворог здійснив обстріл з далекобійного артилерійського озброєння.
Що важливо розуміти, це було вже втретє з початку 2026 року.
Місцева влада підтверджує 8 влучань у східній частині міста.
Під удари потрапили житлові будинки, нежитлові приміщення, транспорт, магазини та інші об’єкти цивільної інфраструктури.
За словами глави ОВА, ще двоє цивільних були шпиталізовані, а інші поранені отримали допомогу без госпіталізації.
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