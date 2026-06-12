Армія РФ обстріляла Суми — постраждали 6 цивільних
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла Суми — постраждали 6 цивільних

Сумська ОВА
Нова атака Росії на Суми - які наслідки
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12 червня російські загарбники завдали масованого удару по обласному центру Сумської області. Згідно з останніми даними, 6 місцевих мешканців були поранені.

Головні тези:

  • Важке поранення отримав 56-річний чоловік.
  • Також під удари ворога потрапили літні люди.

Нова атака Росії на Суми — які наслідки

Як повідомляє глава Сумської ОВА Олег Григоров, найімовірніше, ворог здійснив обстріл з далекобійного артилерійського озброєння.

Що важливо розуміти, це було вже втретє з початку 2026 року.

Місцева влада підтверджує 8 влучань у східній частині міста.

Під удари потрапили житлові будинки, нежитлові приміщення, транспорт, магазини та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Внаслідок атаки постраждали шестеро мешканців міста. Важке поранення отримав 56-річний чоловік. Він перебуває у лікарні, медики надають усю необхідну допомогу, — повідомив Григоров.

За словами глави ОВА, ще двоє цивільних були шпиталізовані, а інші поранені отримали допомогу без госпіталізації.

Такі атаки спрямовані не лише на руйнування інфраструктури, а й на психологічний тиск на людей. Сумщина живе в умовах постійної загрози. Надважливо зберігати пильність і бути готовими швидко реагувати на небезпеку. Бережіть себе та своїх близьких, — додав Григоров.

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