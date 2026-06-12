РФ атаковала Сумщину и Николаев — погибла женщина, 4 пострадавших

Прошлой ночью российские оккупанты массированно обстреляли Шосткинскую общину. В "Укрзализныце" сообщают, что погибла их работница, а еще одна сотрудница получила ранения. Также о трех раненых гражданских сообщают в Николаеве.

Последствия атак России на Николаев и Сумскую область

Минувшей ночью армия РФ совершила атаку на железнодорожную инфраструктуру Сумщины.

В результате удара погибла работница одного из объектов железной дороги. Здесь было установлено мобильное укрытие. По предварительной информации, во время воздушной тревоги женщина направлялась к нему. Мониторинговая группа заранее предупреждала о повышенной опасности. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшей. Окажем всю необходимую поддержку, — сообщают в Сумской ОВА. Поделиться

Кроме того, известно, что еще одну сотрудницу поста электрической централизации госпитализировали.

По словам медиков, у нее диагностирован перелом костей таза и внутренние кровотечения — потерпевшая перенаслала операцию.

Несмотря на вражескую атаку, движение поездов сохранено. Отдельные поезда следуют с отставанием от графика до двух часов.

Также указано, что в результате атаки российских ударных БпЛА на Николаеве получили ранения трое гражданских.

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВО Виталий Ким.