РФ атаковала Сумщину и Николаев — погибла женщина, 4 пострадавших

Прошлой ночью российские оккупанты массированно обстреляли Шосткинскую общину. В "Укрзализныце" сообщают, что погибла их работница, а еще одна сотрудница получила ранения. Также о трех раненых гражданских сообщают в Николаеве.
Главные тезисы
- Несмотря на атаку противника, движение поездов в Сумской области продолжается.
- Николаев оказался под ударом российских ударных беспилотников.
Последствия атак России на Николаев и Сумскую область
Минувшей ночью армия РФ совершила атаку на железнодорожную инфраструктуру Сумщины.
Кроме того, известно, что еще одну сотрудницу поста электрической централизации госпитализировали.
По словам медиков, у нее диагностирован перелом костей таза и внутренние кровотечения — потерпевшая перенаслала операцию.
Несмотря на вражескую атаку, движение поездов сохранено. Отдельные поезда следуют с отставанием от графика до двух часов.
Также указано, что в результате атаки российских ударных БпЛА на Николаеве получили ранения трое гражданских.
Об этом сообщил начальник Николаевской ОВО Виталий Ким.
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