РФ атаковала Сумщину и Николаев — погибла женщина, 4 пострадавших
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Сумщину и Николаев — погибла женщина, 4 пострадавших

Сумская ОВА
Последствия атак России на Николаев и Сумскую область
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Прошлой ночью российские оккупанты массированно обстреляли Шосткинскую общину. В "Укрзализныце" сообщают, что погибла их работница, а еще одна сотрудница получила ранения. Также о трех раненых гражданских сообщают в Николаеве.

Главные тезисы

  • Несмотря на атаку противника, движение поездов в Сумской области продолжается.
  • Николаев оказался под ударом российских ударных беспилотников.

Последствия атак России на Николаев и Сумскую область

Минувшей ночью армия РФ совершила атаку на железнодорожную инфраструктуру Сумщины.

В результате удара погибла работница одного из объектов железной дороги. Здесь было установлено мобильное укрытие. По предварительной информации, во время воздушной тревоги женщина направлялась к нему. Мониторинговая группа заранее предупреждала о повышенной опасности. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшей. Окажем всю необходимую поддержку, — сообщают в Сумской ОВА.

Кроме того, известно, что еще одну сотрудницу поста электрической централизации госпитализировали.

По словам медиков, у нее диагностирован перелом костей таза и внутренние кровотечения — потерпевшая перенаслала операцию.

Несмотря на вражескую атаку, движение поездов сохранено. Отдельные поезда следуют с отставанием от графика до двух часов.

Также указано, что в результате атаки российских ударных БпЛА на Николаеве получили ранения трое гражданских.

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВО Виталий Ким.

В результате атаки "Шахедов" на город ранены три человека, все госпитализированы. Повреждены частные дома и автомобили.

Виталий Ким

Виталий Ким

Начальник Николаевской ОВА

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