РФ атакувала Сумщину та Миколаїв — загинула жінка, 4 потерпілих

Минулої ночі російські окупанти масовано обстріляли Шосткинську громаду. В "Укрзалізниці" повідомляють, що загинула їхня працівниця, а ще одна співробітниця дістала поранення. Також про трьох поранених цивільних повідомляють в Миколаєві.
Головні тези:
- Попри ворожу атаку, рух поїздів у Сумській області збережено.
- Миколаїв опинився під ударом російських ударних безпілотників.
Наслідки атак Росії на Миколаїв і Сумську область
Минулої ночі армія РФ здійснила атаку на залізничну інфраструктуру Сумщини.
Окрім того, відомо, що ще одну працівницю поста електричної централізації шпиталізували.
За словами медиків, у неї діагностовано перелом кісток тазу та внутрішні кровотечі — потерпіла перенасла операцію.
Попри ворожу атаку, рух поїздів збережено. Окремі поїзди прямують із відставанням від графіка до двох годин.
Також вказано, що внаслідок атаки російських ударних БпЛА у Миколаєві отримали поранення троє цивільних громадян.
Про це сповістив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
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