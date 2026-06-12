РФ атакувала Сумщину та Миколаїв — загинула жінка, 4 потерпілих
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала Сумщину та Миколаїв — загинула жінка, 4 потерпілих

Сумська ОВА
Наслідки атак Росії на Миколаїв і Сумську область
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Минулої ночі російські окупанти масовано обстріляли Шосткинську громаду. В "Укрзалізниці" повідомляють, що загинула їхня працівниця, а ще одна співробітниця дістала поранення. Також про трьох поранених цивільних повідомляють в Миколаєві.

Головні тези:

  • Попри ворожу атаку, рух поїздів у Сумській області збережено.
  • Миколаїв опинився під ударом російських ударних безпілотників. 

Наслідки атак Росії на Миколаїв і Сумську область

Минулої ночі армія РФ здійснила атаку на залізничну інфраструктуру Сумщини.

Внаслідок удару загинула працівниця одного з об’єктів залізниці. Тут було встановлено мобільне укриття. За попередньою інформацією, під час повітряної тривоги жінка прямувала до нього. Моніторингова група завчасно попереджала про підвищену небезпеку.Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблої. Надамо всю необхідну підтримку, — повідомляють в Сумській ОВА.

Окрім того, відомо, що ще одну працівницю поста електричної централізації шпиталізували.

За словами медиків, у неї діагностовано перелом кісток тазу та внутрішні кровотечі — потерпіла перенасла операцію.

Попри ворожу атаку, рух поїздів збережено. Окремі поїзди прямують із відставанням від графіка до двох годин.

Також вказано, що внаслідок атаки російських ударних БпЛА у Миколаєві отримали поранення троє цивільних громадян.

Про це сповістив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Внаслідок атаки "Шахедів" на місто поранено трьох людей, всіх госпіталізовано. Пошкоджено приватні будинки та автомобілі.

Віталій Кім

Віталій Кім

Начальник Миколаївської ОВА

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