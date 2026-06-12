РФ атакувала Сумщину та Миколаїв — загинула жінка, 4 потерпілих

Внаслідок удару загинула працівниця одного з об’єктів залізниці. Тут було встановлено мобільне укриття. За попередньою інформацією, під час повітряної тривоги жінка прямувала до нього. Моніторингова група завчасно попереджала про підвищену небезпеку.Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблої. Надамо всю необхідну підтримку, — повідомляють в Сумській ОВА.