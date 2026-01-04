Дрони атакують Москву — в аеропортах знову почався колапс
Дрони атакують Москву — в аеропортах знову почався колапс

“Бавовна” в Москві - що відомо
Джерело:  online.ua

4 січня у столиці країни-агресорки Росії знову лунають гучні вибухи — ворожі сили ППО намагаються збити десятки дронів, які атакують Москву з різних напрямків.

Головні тези:

  • Відомо про обмеження в аеропортах "Внуково", "Домодєдово" і "Жуковський".
  • Також на атаку дронів скаржаться й в інших регіонах Росії.

“Бавовна” в Москві — що відомо

Факт атаки на російську столицю підтвердив мер Москви Сергій Собянін.

Він традиційно не розкриває кількість українських дронів, які здійснюють повітряний напад, однак, за словами очевидців, йдеться про десятки безпілотників.

Станом на 16:00 Собянін заявив про знешкодження 23 дронів, які летіли на Москву.

Згодом стало відомо про обмеження на роботу в аеропортах "Внуково", "Домодєдово" і "Жуковський".

На цьому тлі губернатор Курської області РФ Олександр Хінштейн почав скаржитися, що в регіоні понад 11 тисяч людей залишилися без електрики через атаку ЗСУ.

Ба більше, українські дрони, нібито здійснили атаку на об'єкт енергетики в селищі Хомутовка, що призвело до перебоїв зі світлом у 115 населених пунктах.

Згодом губернатор Гладков повідомив про атаку дронів на комерційний об'єкт у селі Розумне Бєлгородського району.

