Дроны атакуют Москву — в аэропортах снова начался коллапс
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Дроны атакуют Москву — в аэропортах снова начался коллапс

"Бавовна" в Москве - что известно
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

4 января в столице страны-агрессорки России снова раздаются громкие взрывы — вражеские силы ПВО пытаются сбить десятки дронов, атакующих Москву с разных направлений.

Главные тезисы

  • Известно об ограничениях в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский".
  • Также на атаку дронов жалуются и в других регионах России.

"Бавовна" в Москве — что известно

Факт атаки на российскую столицу подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он традиционно не раскрывает количество украинских дронов, совершающих воздушное нападение, однако, по словам очевидцев, речь идет о десятках беспилотников.

По состоянию на 16:00 Собянин заявил об обезвреживании 23 дронов, летевших на Москву.

Впоследствии стало известно об ограничениях на работу в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский".

На этом фоне губернатор Курской области РФ Александр Хинштейн начал жаловаться, что в регионе более 11 тысяч человек остались без электричества из-за атаки ВСУ.

Более того, украинские дроны, якобы совершили атаку на объект энергетики в поселке Хомутовка, что привело к перебоям со светом в 115 населенных пунктах.

Впоследствии губернатор Гладков сообщил об атаке дронов на коммерческий объект в селе Разумное Белгородского района.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
На Кубани подорвали КАМАЗ с военнослужащими РФ — видео
ГУР
ГУР провело новую успешную операцию
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака России на Харьков — известно уже о 5 погибших
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Число погибших в Харькове продолжает расти
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Серьезные проблемы для Украины". Армия РФ использует новую тактику
Что известно о новой тактике армии РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?