Дроны атакуют Москву — в аэропортах снова начался коллапс

4 января в столице страны-агрессорки России снова раздаются громкие взрывы — вражеские силы ПВО пытаются сбить десятки дронов, атакующих Москву с разных направлений.
Главные тезисы
- Известно об ограничениях в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский".
- Также на атаку дронов жалуются и в других регионах России.
"Бавовна" в Москве — что известно
Факт атаки на российскую столицу подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он традиционно не раскрывает количество украинских дронов, совершающих воздушное нападение, однако, по словам очевидцев, речь идет о десятках беспилотников.
По состоянию на 16:00 Собянин заявил об обезвреживании 23 дронов, летевших на Москву.
Впоследствии стало известно об ограничениях на работу в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский".
На этом фоне губернатор Курской области РФ Александр Хинштейн начал жаловаться, что в регионе более 11 тысяч человек остались без электричества из-за атаки ВСУ.
Более того, украинские дроны, якобы совершили атаку на объект энергетики в поселке Хомутовка, что привело к перебоям со светом в 115 населенных пунктах.
Впоследствии губернатор Гладков сообщил об атаке дронов на коммерческий объект в селе Разумное Белгородского района.
