Дрони атакували нафтобазу у Ростовській області РФ — відео

Ударні безпілотники атакували вдень 9 жовтня нафтобазу у селищі Матвєєв Курган Ростовської області РФ. На опублікованих відео видно густий дим від займання та проліт дронів.
Головні тези:
- У Ростовській області РФ сталася атака дронів на нафтобазу.
- За даними офіційних осіб, нафтобаза вже у 1955 році постачала паливо різним організаціям та веде роздрібну торгівлю ПММ через власні АЗС.
У Ростовській області палає нафтобаза після дронової атаки
Повідомляється, що нафтобаза "Матвєєв-Курган" з 1955 року забезпечує паливом організації різних сфер діяльності, а також веде роздрібну торгівлю ПММ через власні АЗС.
У Матвєєво-Курганському районі в ході відбиття повітряної атаки знищено три дрони. У селищі пошкоджено скління, фасади та покрівля кількох житлових будинків, а також 5 автомобілів. Інформація про постраждалих уточнюється, — зазначив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.
