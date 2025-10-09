Дрони атакували нафтобазу у Ростовській області РФ — відео

Ударні безпілотники атакували вдень 9 жовтня нафтобазу у селищі Матвєєв Курган Ростовської області РФ. На опублікованих відео видно густий дим від займання та проліт дронів.

У Ростовській області палає нафтобаза після дронової атаки

У селищі Матвєєв Курган Ростовської області БПЛА атакували, ймовірно, нафтобазу. Раніше в районі пролетіли як мінімум два безпілотники. Поширити

Повідомляється, що нафтобаза "Матвєєв-Курган" з 1955 року забезпечує паливом організації різних сфер діяльності, а також веде роздрібну торгівлю ПММ через власні АЗС.