Дрони атакували нафтобазу у Ростовській області РФ — відео
Дрони атакували нафтобазу у Ростовській області РФ — відео

Джерело:  online.ua

Ударні безпілотники атакували вдень 9 жовтня нафтобазу у селищі Матвєєв Курган Ростовської області РФ. На опублікованих відео видно густий дим від займання та проліт дронів.

Головні тези:

  • У Ростовській області РФ сталася атака дронів на нафтобазу.
  • За даними офіційних осіб, нафтобаза вже у 1955 році постачала паливо різним організаціям та веде роздрібну торгівлю ПММ через власні АЗС.

У Ростовській області палає нафтобаза після дронової атаки

У селищі Матвєєв Курган Ростовської області БПЛА атакували, ймовірно, нафтобазу. Раніше в районі пролетіли як мінімум два безпілотники.

Повідомляється, що нафтобаза "Матвєєв-Курган" з 1955 року забезпечує паливом організації різних сфер діяльності, а також веде роздрібну торгівлю ПММ через власні АЗС.

У Матвєєво-Курганському районі в ході відбиття повітряної атаки знищено три дрони. У селищі пошкоджено скління, фасади та покрівля кількох житлових будинків, а також 5 автомобілів. Інформація про постраждалих уточнюється, — зазначив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.

