У Краснодарському краї Росії палає нафтобаза — відео

Уночі 19 березня невідомі ударні дрони атакували російську нафтобазу, яка знаходиться у станиці Кавказька Краснодарського краю. Згідно з останніми даними, безпілотники пошкодили трубопровід між резервуарами.
Головні тези:
- Влада РФ стверджує, що площа загоряння становить 20 квадратних метрів.
- Міноборони Росії заявило про знищення 57 українських БПЛА, але не згадало про атаку на нафтобазу.
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Оперативний штаб Краснодарського краю офіційно підтвердив, що внаслідок атаки робота нафтобази призупинена.
Місцева влада заявила, що масштабна пожежа почалася нібито через падіння уламків дрона.
Окрім того, вказано, що з підприємства евакуювали 30 людей чергової зміни. Роботу нафтобази зупинили.
На цьому тлі Міноборони Росії заявило про знищення 57 українських БПЛА протягом ночі:
35 з них збиті над Курською областю,
13 — над Орловською,
7 — над акваторією Азовського моря,
по одному — над Тульською та Брянською областями.
Що цікаво, попри це, у звіті Міноборони не згадується Краснодарський край, де після атаки безпілотників у станиці Кавказькій горить нафтобаза.
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