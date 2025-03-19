У Краснодарському краї Росії палає нафтобаза — відео

Уночі 19 березня невідомі ударні дрони атакували російську нафтобазу, яка знаходиться у станиці Кавказька Краснодарського краю. Згідно з останніми даними, безпілотники пошкодили трубопровід між резервуарами.

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Оперативний штаб Краснодарського краю офіційно підтвердив, що внаслідок атаки робота нафтобази призупинена.

Місцева влада заявила, що масштабна пожежа почалася нібито через падіння уламків дрона.

Площа загоряння 20 кв. м. Пошкоджено трубопровід між резервуарами. Спрацювала автоматична система пожежогасіння та охолодження. Пожежі присвоєно 4 ранг складності, — йдеться в заяві. Поширити

Окрім того, вказано, що з підприємства евакуювали 30 людей чергової зміни. Роботу нафтобази зупинили.

На цьому тлі Міноборони Росії заявило про знищення 57 українських БПЛА протягом ночі:

35 з них збиті над Курською областю,

13 — над Орловською,

7 — над акваторією Азовського моря,

по одному — над Тульською та Брянською областями.

Що цікаво, попри це, у звіті Міноборони не згадується Краснодарський край, де після атаки безпілотників у станиці Кавказькій горить нафтобаза.