В Краснодарском крае России горит нефтебаза — видео

Ночью 19 марта неизвестные ударные дроны атаковали российскую нефтебазу, находящуюся в станице Кавказская Краснодарского края. Согласно последним данным, беспилотники повредили трубопровод между резервуарами.

Новая "бавовна" в России — что известно

Оперативный штаб Краснодарского края официально подтвердил, что в результате атаки работа нефтебазы приостановлена.

Местные власти заявили, что масштабный пожар начался якобы из-за падения обломков дрона.

Площадь возгорания 20 кв. м. Поврежден трубопровод между резервуарами. Сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. Пожару присвоено 4 ранга сложности, — сказано в заявлении. Поделиться

Кроме того, указано, что с предприятия эвакуировали 30 человек очередной смены. Работу нефтебазы остановили.

На этом фоне Минобороны России заявило об уничтожении 57 украинских БПЛА в течение ночи:

35 из них сбиты над Курской областью,

13 — над Орловской,

7 — над акваторией Азовского моря,

по одному — над Тульской и Брянской областями.

Что интересно, несмотря на это, в отчете Минобороны не упоминается Краснодарский край, где после атаки беспилотников в станице Кавказской горит нефтебаза.