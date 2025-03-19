В Краснодарском крае России горит нефтебаза — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Краснодарском крае России горит нефтебаза — видео

пожар
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Источник:  online.ua

Ночью 19 марта неизвестные ударные дроны атаковали российскую нефтебазу, находящуюся в станице Кавказская Краснодарского края. Согласно последним данным, беспилотники повредили трубопровод между резервуарами.

Главные тезисы

  • Власти РФ утверждают, что площадь возгорания составляет 20 квадратных метров.
  • Минобороны России заявило об уничтожении 57 украинских БПЛА, но не упомянуло об атаке на нефтебазу.

Новая "бавовна" в России — что известно

Оперативный штаб Краснодарского края официально подтвердил, что в результате атаки работа нефтебазы приостановлена.

Местные власти заявили, что масштабный пожар начался якобы из-за падения обломков дрона.

Площадь возгорания 20 кв. м. Поврежден трубопровод между резервуарами. Сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. Пожару присвоено 4 ранга сложности, — сказано в заявлении.

Кроме того, указано, что с предприятия эвакуировали 30 человек очередной смены. Работу нефтебазы остановили.

На этом фоне Минобороны России заявило об уничтожении 57 украинских БПЛА в течение ночи:

  • 35 из них сбиты над Курской областью,

  • 13 — над Орловской,

  • 7 — над акваторией Азовского моря,

  • по одному — над Тульской и Брянской областями.

Что интересно, несмотря на это, в отчете Минобороны не упоминается Краснодарский край, где после атаки беспилотников в станице Кавказской горит нефтебаза.

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