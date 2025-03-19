В Краснодарском крае России горит нефтебаза — видео

Ночью 19 марта неизвестные ударные дроны атаковали российскую нефтебазу, находящуюся в станице Кавказская Краснодарского края. Согласно последним данным, беспилотники повредили трубопровод между резервуарами.
Главные тезисы
- Власти РФ утверждают, что площадь возгорания составляет 20 квадратных метров.
- Минобороны России заявило об уничтожении 57 украинских БПЛА, но не упомянуло об атаке на нефтебазу.
Новая "бавовна" в России — что известно
Оперативный штаб Краснодарского края официально подтвердил, что в результате атаки работа нефтебазы приостановлена.
Местные власти заявили, что масштабный пожар начался якобы из-за падения обломков дрона.
Кроме того, указано, что с предприятия эвакуировали 30 человек очередной смены. Работу нефтебазы остановили.
На этом фоне Минобороны России заявило об уничтожении 57 украинских БПЛА в течение ночи:
35 из них сбиты над Курской областью,
13 — над Орловской,
7 — над акваторией Азовского моря,
по одному — над Тульской и Брянской областями.
Что интересно, несмотря на это, в отчете Минобороны не упоминается Краснодарский край, где после атаки беспилотников в станице Кавказской горит нефтебаза.
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