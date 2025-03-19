Силы ПВО заявили об уничтожении 72 российских дронов
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО заявили об уничтожении 72 российских дронов

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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Новая атака России на Украину началась еще в 19:00 18 марта и продолжалась всю ночь и утро. Враг совершал воздушное нападение двумя баллистическими ракетами Искандер-М, четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 и 145 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Главные тезисы

  • Атака врага была направлена на разные регионы Украины, включая Харьковскую, Полтавскую, Сумскую и другие области.
  • Воздушные силы ВСУ успешно оградили страну от новой атаки, уничтожив большинство вражеских целей.

Атака РФ на Украину 19 марта — первые подробности

Российские захватчики совершали новое воздушное нападение по направлениям: Брянск, Орел, Шаталово, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ.

В этот раз вражеские цели уничтожали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.00 подтверждено уничтожение 72 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.

Воздушные силы ВСУ указывают, что 56 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).

Под удары врага попали Сумская, Одесская, Полтавская, Днепропетровская, Киевская и Черниговская области.

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