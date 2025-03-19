Силы ПВО заявили об уничтожении 72 российских дронов

Новая атака России на Украину началась еще в 19:00 18 марта и продолжалась всю ночь и утро. Враг совершал воздушное нападение двумя баллистическими ракетами Искандер-М, четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 и 145 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.