Сили ППО заявили про знищення 72 російських дронів

Нова атака Росії на Україну розпочалася ще о 19.00 18 березня й тривала усю ніч та ранок. Ворог здійснював повітряний напад двома балістичними ракетами Іскандер-М, чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та 145-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Головні тези:
- Атака ворога була спрямована на різні регіони України, включаючи Харківську, Полтавську, Сумську та інші області.
- Повітряні сили ЗСУ успішно захистили країну від нової атаки, знищивши більшість ворожих цілей.
Атака РФ на Україну 19 березня — перші подробиці
Російські загарбники здійснювали новий повітряний напад із напрямків: Брянськ, Орел, Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
Цього разу ворожі цілі знищували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ наголошують, що 56 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Під удари ворога потрапили Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Київщина та Чернігівщина.
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