Сили ППО заявили про знищення 72 російських дронів
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО заявили про знищення 72 російських дронів

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
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Нова атака Росії на Україну розпочалася ще о 19.00 18 березня й тривала усю ніч та ранок. Ворог здійснював повітряний напад двома балістичними ракетами Іскандер-М, чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та 145-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Головні тези:

  • Атака ворога була спрямована на різні регіони України, включаючи Харківську, Полтавську, Сумську та інші області.
  • Повітряні сили ЗСУ успішно захистили країну від нової атаки, знищивши більшість ворожих цілей.

Атака РФ на Україну 19 березня — перші подробиці

Російські загарбники здійснювали новий повітряний напад із напрямків: Брянськ, Орел, Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Цього разу ворожі цілі знищували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.00 підтверджено збиття 72 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.

Повітряні сили ЗСУ наголошують, що 56 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Під удари ворога потрапили Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Київщина та Чернігівщина.

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