Дроны атаковали нефтебазу в Ростовской области РФ — видео

Ударные беспилотники атаковали днем 9 октября нефтебазу в поселке Матвеев Курган Ростовской области РФ. На опубликованных видео виден густой дым от возгорания и пролет дронов.
Главные тезисы
- Дроны атаковали нефтебазу в Ростовской области, вызвав возгорание и пролет над объектом.
- Нефтебаза Матвеев-Курган с 1955 года поставляла топливо организациям различных сфер деятельности.
- В результате атаки уничтожены три дрона, а также повреждены жилые дома, автомобили и сам объект нефтебазы.
В Ростовской области горит нефтебаза после дроновой атаки
Сообщается, что нефтебаза "Матвеев-Курган" с 1955 года обеспечивает топливом организации разных сфер деятельности, а также ведет розничную торговлю ГСМ через собственные АЗС.
В Матвеево-Курганском районе в ходе отражения воздушной атаки уничтожены три дрона. В поселке повреждены остекление, фасады и кровля нескольких жилых домов, а также 5 автомобилей. Информация о пострадавших уточняется, — отметил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
