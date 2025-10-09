Дроны атаковали нефтебазу в Ростовской области РФ — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Дроны атаковали нефтебазу в Ростовской области РФ — видео

бавовна
Читати українською
Источник:  online.ua

Ударные беспилотники атаковали днем 9 октября нефтебазу в поселке Матвеев Курган Ростовской области РФ. На опубликованных видео виден густой дым от возгорания и пролет дронов.

Главные тезисы

  • Дроны атаковали нефтебазу в Ростовской области, вызвав возгорание и пролет над объектом.
  • Нефтебаза Матвеев-Курган с 1955 года поставляла топливо организациям различных сфер деятельности.
  • В результате атаки уничтожены три дрона, а также повреждены жилые дома, автомобили и сам объект нефтебазы.

В Ростовской области горит нефтебаза после дроновой атаки

В поселке Матвеев Курган Ростовской области БПЛА атаковали, вероятно, нефтебазу. Ранее в районе пролетели как минимум два беспилотника.

Сообщается, что нефтебаза "Матвеев-Курган" с 1955 года обеспечивает топливом организации разных сфер деятельности, а также ведет розничную торговлю ГСМ через собственные АЗС.

В Матвеево-Курганском районе в ходе отражения воздушной атаки уничтожены три дрона. В поселке повреждены остекление, фасады и кровля нескольких жилых домов, а также 5 автомобилей. Информация о пострадавших уточняется, — отметил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

