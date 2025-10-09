Дроны атаковали нефтебазу в Ростовской области РФ — видео

Ударные беспилотники атаковали днем 9 октября нефтебазу в поселке Матвеев Курган Ростовской области РФ. На опубликованных видео виден густой дым от возгорания и пролет дронов.

В Ростовской области горит нефтебаза после дроновой атаки

В поселке Матвеев Курган Ростовской области БПЛА атаковали, вероятно, нефтебазу. Ранее в районе пролетели как минимум два беспилотника. Поделиться

Сообщается, что нефтебаза "Матвеев-Курган" с 1955 года обеспечивает топливом организации разных сфер деятельности, а также ведет розничную торговлю ГСМ через собственные АЗС.