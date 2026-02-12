Дрони атакували НПЗ компанії "Лукойл" у російській Ухті — відео
Події
Дрони атакували НПЗ компанії "Лукойл" у російській Ухті — відео

Ухта
Джерело:  online.ua

У російському місті Ухта, що в республіці Комі, зранку 12 лютого під атакою дронів опинився НПЗ компанії "Лукойл". У місті пролунало кілька вибухів, на місці атаки виникла пожежа.

Головні тези:

  • У російському місті Ухта стався інцидент з атакою дронів на НПЗ компанії “Лукойл”.
  • Кілька вибухів та пожежа спровокували хвилю хвилювань серед місцевого населення.
  • Місцеві владні підтвердили факт атаки та вже розпочали координацію дій оперативних служб.

“Бавовна” на НПЗ в Ухті: що відомо

За словами місцевих жителів, йдеться про атаку БПЛА.

Місцевий аеропорт закрито, повідомили в Росавіації.

Місцева влада підтвердила, що Ухта зазнала атаки безпілотників, та повідомила, що до місця події направлені оперативні служби.

За даними місцевих Телеграм-каналів, у місті евакуювали деякі освітні заклади та організації.

