Дрони атакували НПЗ компанії "Лукойл" у російській Ухті — відео

У російському місті Ухта, що в республіці Комі, зранку 12 лютого під атакою дронів опинився НПЗ компанії "Лукойл". У місті пролунало кілька вибухів, на місці атаки виникла пожежа.
Головні тези:
- У російському місті Ухта стався інцидент з атакою дронів на НПЗ компанії “Лукойл”.
- Кілька вибухів та пожежа спровокували хвилю хвилювань серед місцевого населення.
- Місцеві владні підтвердили факт атаки та вже розпочали координацію дій оперативних служб.
“Бавовна” на НПЗ в Ухті: що відомо
За словами місцевих жителів, йдеться про атаку БПЛА.
Місцевий аеропорт закрито, повідомили в Росавіації.
Місцева влада підтвердила, що Ухта зазнала атаки безпілотників, та повідомила, що до місця події направлені оперативні служби.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-