Дроны атаковали НПЗ компании "Лукойл" в российской Ухте — видео

В российском городе Ухта в республике Коми утром 12 февраля под атакой дронов оказался НПЗ компании "Лукойл". В городе раздалось несколько взрывов, на месте атаки возник пожар.
Главные тезисы
- Дроны атаковали НПЗ компании “Лукойл” в Ухте, вызвав несколько взрывов и пожар.
- Местные власти подтвердили факт атаки и начали координацию действий оперативных служб.
"Бавовна" на НПЗ в Ухте: что известно
По словам местных жителей, речь идет об атаке БПЛА.
Местный аэропорт закрыт, сообщили в Росавиации.
Местные власти подтвердили, что Ухта подверглась атаке беспилотников, и сообщила, что к месту происшествия направлены оперативные службы.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-