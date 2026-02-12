Дроны атаковали НПЗ компании "Лукойл" в российской Ухте — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Дроны атаковали НПЗ компании "Лукойл" в российской Ухте — видео

бавовна
Читати українською
Источник:  online.ua

В российском городе Ухта в республике Коми утром 12 февраля под атакой дронов оказался НПЗ компании "Лукойл". В городе раздалось несколько взрывов, на месте атаки возник пожар.

Главные тезисы

  • Дроны атаковали НПЗ компании “Лукойл” в Ухте, вызвав несколько взрывов и пожар.
  • Местные власти подтвердили факт атаки и начали координацию действий оперативных служб.

"Бавовна" на НПЗ в Ухте: что известно

По словам местных жителей, речь идет об атаке БПЛА.

Местный аэропорт закрыт, сообщили в Росавиации.

Местные власти подтвердили, что Ухта подверглась атаке беспилотников, и сообщила, что к месту происшествия направлены оперативные службы.

По данным местных телеграмм-каналов, в городе эвакуировали некоторые образовательные учреждения и организации.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Новая "бавовна" в России. Пожары бушуют в порту Туапсе и на НПЗ
Туапсе накрыла новая мощная "бавовна"
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Мощная "бавовна" в Белгороде — в городе начались проблемы со светом и водой
Белгород
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
"Бавовна" под Луганском. Электроподстанция пылает на фоне взрывов — видео
Луганск

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?