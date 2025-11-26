Дрони масовано атакують російський Таганрог — відео

Увечері 26 листопада у Таганрозі чути вибухи. Місто атакують ударні безпілотники.
Головні тези:
- Увечері 26 листопада у Таганрозі почулися вибухи, що свідчить про масовану атаку дронів у місті.
- За даними ростовського губернатора, сили протиповітряної оборони відбили атаку безпілотників над Таганрогом та Неклинівським районом.
Таганрог знову опинився під атакою дронів
Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що Таганрог знову атакували дрони.
За даними ростовського губернатора, сили ППО нібито відбили повітряну атаку БПЛА над Таганрогом та Неклинівським районом.
Через падіння дрона у селищі Дмитріадовський постраждала жінка. Пошкоджено покрівлю приватного будинку.
Відбиття атаки продовжується, додав губернатор.
