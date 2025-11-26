Дрони масовано атакують російський Таганрог — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Дрони масовано атакують російський Таганрог — відео

Таганрог
Джерело:  online.ua

Увечері 26 листопада у Таганрозі чути вибухи. Місто атакують ударні безпілотники.

Головні тези:

  • Увечері 26 листопада у Таганрозі почулися вибухи, що свідчить про масовану атаку дронів у місті.
  • За даними ростовського губернатора, сили протиповітряної оборони відбили атаку безпілотників над Таганрогом та Неклинівським районом.

Таганрог знову опинився під атакою дронів

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що Таганрог знову атакували дрони.

За даними ростовського губернатора, сили ППО нібито відбили повітряну атаку БПЛА над Таганрогом та Неклинівським районом.

Через падіння дрона у селищі Дмитріадовський постраждала жінка. Пошкоджено покрівлю приватного будинку.

Відбиття атаки продовжується, додав губернатор.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Нова "бавовна" в Росії: горять нафтові підприємства й електропідстанція — відео
Дрони знову атакують Росію - які наслідки
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Масштабна "бавовна" накрила Саратовський НПЗ, Крим та ТОТ Донеччини — відео
Генштаб ЗСУ
Генштаб звітує про ураження кількох важливих ворожих цілей
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Нічна "бавовна" гриміла на підстанції "Вешкайма" у РФ
пожежа

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?