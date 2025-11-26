Дроны массированно атакуют российский Таганрог — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Дроны массированно атакуют российский Таганрог — видео

бавовна
Читати українською
Источник:  online.ua

Вечером 26 ноября в Таганроге слышны взрывы. Город атакуют ударные беспилотники.

Главные тезисы

  • Вечером 26 ноября в Таганроге произошла массированная атака дронов, что привело к взрывам в городе.
  • Силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотников над Таганрогом и Неклиновским районом.

Таганрог снова оказался под атакой дронов

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что Таганрог снова атаковали дроны.

По данным ростовского губернатора, силы ПВО якобы отразили воздушную атаку БПЛА над Таганрогом и Неклиновским районом.

Из-за падения дрона в поселке Дмитриадовский пострадала женщина. Повреждена кровля частного дома.

Отражение атаки продолжается, добавил губернатор.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Новая "бавовна" в России: горят нефтяные предприятия и электроподстанция — видео
Дроны снова атакуют Россию - какие последствия
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Масштабная "бавовна" накрыла РФ, Крым и ВОТ Донецкой области — видео
Генштаб ВСУ
Генштаб отчитывается о поражении нескольких важных вражеских целей
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Ночная "бавовна" гремела на подстанции "Вешкайма" в РФ
бавовна

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?