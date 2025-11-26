Дроны массированно атакуют российский Таганрог — видео

Вечером 26 ноября в Таганроге слышны взрывы. Город атакуют ударные беспилотники.
Главные тезисы
- Вечером 26 ноября в Таганроге произошла массированная атака дронов, что привело к взрывам в городе.
- Силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотников над Таганрогом и Неклиновским районом.
Таганрог снова оказался под атакой дронов
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что Таганрог снова атаковали дроны.
По данным ростовского губернатора, силы ПВО якобы отразили воздушную атаку БПЛА над Таганрогом и Неклиновским районом.
Из-за падения дрона в поселке Дмитриадовский пострадала женщина. Повреждена кровля частного дома.
Отражение атаки продолжается, добавил губернатор.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-