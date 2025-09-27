"Друга Фукусіма". Експерти б'ють на сполох через блекаут на Запорізькій АЕС

Три дні без зовнішнього живлення на Запорізькій АЕС змушують аварійні генератори працювати на максимум. Експерти побоюються неконтрольованого нагрівання реакторів.

Експерти б'ють на сполох через тривалий блекаут на ЗАЕС

Зовнішнє живлення окупованої росіянами Запорізької АЕС відсутнє вже понад три дні. Аварійні генератори забезпечують роботу систем охолодження та безпеки, але сигналів на швидке відновлення лінії немає.

Західні експерти та українські чиновники побоюються, що Росія створює кризу, щоб закріпити контроль над найбільшою АЕС Європи. Росія наражається на високі ризики, намагаючись запустити хоча б один реактор у воєнних умовах.

Росія використовує АЕС як важіль у переговорах, - зазначив журналістам український чиновник.

Тим часом спеціалісти Greenpeace попереджають про "нову критичну та потенційно катастрофічну фазу" окупації.

Стрес-тести європейських регуляторів після аварії на Фукусімі у 2011 році показали, що АЕС повинна мати зовнішнє живлення протягом 72 годин. Перевищення цього терміну не випробовувалося.

Сім із 18 доступних генераторів наразі забезпечують охолодження, але у разі їх відмови можливе неконтрольоване нагрівання ядерного палива у шести реакторах протягом тижнів, що може призвести до розплавлення.

На Фукусімі прискорений сценарій стався через землетрус магнітудою 9,0: гарячі реактори зупинилися автоматично, але аварійні генератори вивів з ладу цунамі. Три ядерні стрижні розплавилися за три дні, паливо залишалося в корпусі, загиблих не було, але евакуйовано понад 100 000 людей.

Є ознаки, що Росія близька до підключення нової лінії живлення через окуповані території. Аналіз супутникових знімків показав 125 миль будівництва від російської мережі в окупованому Маріуполі. Інші знімки свідчать про зведення дамби для створення безпечнішого водного резервуара, що може забезпечити запуск одного з шести реакторів.

Фото ЗАЕС з космосу

Тиждень тому російський директор станції Юрій Чернічук заявив, що інтеграція у російську мережу "на фінальній стадії", хоча запуск реактора під час війни був би безпрецедентним.