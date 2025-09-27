"Вторая Фукусима". Эксперты бьют тревогу из-за блэкаута на Запорожской АЭС

Три дня без внешнего питания на Запорожской АЭС вынуждают аварийные генераторы работать максимум. Эксперты опасаются неконтролируемого нагревания реакторов.
Главные тезисы
- Длительный блэкаут на Запорожской АЭС вызывает опасения экспертов из-за неконтролируемого нагрева реакторов, что может повлечь за собой катастрофические последствия.
- Россия может использовать кризис на Запорожской АЭС для закрепления контроля над стратегически важным объектом, угрожая безопасности Европы.
- Специалисты Greenpeace предупреждают о новой критической фазе оккупации и потенциальных рисках, связанных с возможными попытками запустить реакторы в военных условиях.
Эксперты бьют тревогу из-за длительного блэкаута на ЗАЭС
Внешнее питание оккупированной россиянами Запорожской АЭС отсутствует уже более трех дней. Аварийные генераторы обеспечивают работу систем охлаждения и безопасности, но сигналов быстрого восстановления линии нет.
Западные эксперты и украинские чиновники опасаются, что Россия создает кризис, чтобы закрепить контроль над самой большой АЭС Европы. Россия подвергается высоким рискам, пытаясь запустить хотя бы один реактор в военных условиях.
Тем временем специалисты Greenpeace предупреждают о "новой критической и потенциально катастрофической фазе" оккупации.
Стресс-тесты европейских регуляторов после аварии на Фукусиме в 2011 году показали, что АЭС должна иметь наружное питание в течение 72 часов. Превышение этого термина не испытывалось.
Семь из 18 доступных генераторов обеспечивают охлаждение, но в случае их отказа возможен неконтролируемый нагрев ядерного топлива в шести реакторах в течение недель, что может привести к расплавлению.
Есть признаки, что Россия близка к подключению новой линии питания через оккупированные территории. Анализ спутниковых снимков показал 125 миль строительства от российской сети в оккупированном Мариуполе. Другие снимки свидетельствуют о возведении дамбы для создания более безопасного водного резервуара, что может обеспечить запуск одного из шести реакторов.
Неделю назад российский директор станции Юрий Черничук заявил, что интеграция в российскую сеть "на финальной стадии", хотя запуск реактора во время войны был бы беспрецедентным.
Напомним, что 23 сентября "Энергоатом" сообщил, что на Запорожской атомной электростанции произошел уже десятый с начала полномасштабной войны блекаут. В компании уточнили, что перестала работать последняя внешняя линия электропередач, соединяющая станцию с украинской энергетической системой.
