"Вторая Фукусима". Эксперты бьют тревогу из-за блэкаута на Запорожской АЭС
"Вторая Фукусима". Эксперты бьют тревогу из-за блэкаута на Запорожской АЭС

ЗАЭС
Читати українською
Источник:  The Guardian

Три дня без внешнего питания на Запорожской АЭС вынуждают аварийные генераторы работать максимум. Эксперты опасаются неконтролируемого нагревания реакторов.

Главные тезисы

  • Длительный блэкаут на Запорожской АЭС вызывает опасения экспертов из-за неконтролируемого нагрева реакторов, что может повлечь за собой катастрофические последствия.
  • Россия может использовать кризис на Запорожской АЭС для закрепления контроля над стратегически важным объектом, угрожая безопасности Европы.
  • Специалисты Greenpeace предупреждают о новой критической фазе оккупации и потенциальных рисках, связанных с возможными попытками запустить реакторы в военных условиях.

Эксперты бьют тревогу из-за длительного блэкаута на ЗАЭС

Внешнее питание оккупированной россиянами Запорожской АЭС отсутствует уже более трех дней. Аварийные генераторы обеспечивают работу систем охлаждения и безопасности, но сигналов быстрого восстановления линии нет.

Западные эксперты и украинские чиновники опасаются, что Россия создает кризис, чтобы закрепить контроль над самой большой АЭС Европы. Россия подвергается высоким рискам, пытаясь запустить хотя бы один реактор в военных условиях.

Россия использует АЭС как рычаг в переговорах, — отметил журналистам украинский чиновник.

Тем временем специалисты Greenpeace предупреждают о "новой критической и потенциально катастрофической фазе" оккупации.

Стресс-тесты европейских регуляторов после аварии на Фукусиме в 2011 году показали, что АЭС должна иметь наружное питание в течение 72 часов. Превышение этого термина не испытывалось.

Семь из 18 доступных генераторов обеспечивают охлаждение, но в случае их отказа возможен неконтролируемый нагрев ядерного топлива в шести реакторах в течение недель, что может привести к расплавлению.

На Фукусиме ускоренный сценарий произошел из-за землетрясения магнитудой 9,0: горячие реакторы остановились автоматически, но аварийные генераторы вывел из строя цунами. Три ядерных стержня расплавились за три дня, топливо оставалось в корпусе, погибших не было, но эвакуировано более 100 000 человек.

Есть признаки, что Россия близка к подключению новой линии питания через оккупированные территории. Анализ спутниковых снимков показал 125 миль строительства от российской сети в оккупированном Мариуполе. Другие снимки свидетельствуют о возведении дамбы для создания более безопасного водного резервуара, что может обеспечить запуск одного из шести реакторов.

Фото ЗАЭС из космоса

Неделю назад российский директор станции Юрий Черничук заявил, что интеграция в российскую сеть "на финальной стадии", хотя запуск реактора во время войны был бы беспрецедентным.

Напомним, что 23 сентября "Энергоатом" сообщил, что на Запорожской атомной электростанции произошел уже десятый с начала полномасштабной войны блекаут. В компании уточнили, что перестала работать последняя внешняя линия электропередач, соединяющая станцию с украинской энергетической системой.

