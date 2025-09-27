"Вторая Фукусима". Эксперты бьют тревогу из-за блэкаута на Запорожской АЭС

Три дня без внешнего питания на Запорожской АЭС вынуждают аварийные генераторы работать максимум. Эксперты опасаются неконтролируемого нагревания реакторов.

Эксперты бьют тревогу из-за длительного блэкаута на ЗАЭС

Внешнее питание оккупированной россиянами Запорожской АЭС отсутствует уже более трех дней. Аварийные генераторы обеспечивают работу систем охлаждения и безопасности, но сигналов быстрого восстановления линии нет.

Западные эксперты и украинские чиновники опасаются, что Россия создает кризис, чтобы закрепить контроль над самой большой АЭС Европы. Россия подвергается высоким рискам, пытаясь запустить хотя бы один реактор в военных условиях.

Россия использует АЭС как рычаг в переговорах, — отметил журналистам украинский чиновник.

Тем временем специалисты Greenpeace предупреждают о "новой критической и потенциально катастрофической фазе" оккупации.

Стресс-тесты европейских регуляторов после аварии на Фукусиме в 2011 году показали, что АЭС должна иметь наружное питание в течение 72 часов. Превышение этого термина не испытывалось.

Семь из 18 доступных генераторов обеспечивают охлаждение, но в случае их отказа возможен неконтролируемый нагрев ядерного топлива в шести реакторах в течение недель, что может привести к расплавлению.

На Фукусиме ускоренный сценарий произошел из-за землетрясения магнитудой 9,0: горячие реакторы остановились автоматически, но аварийные генераторы вывел из строя цунами. Три ядерных стержня расплавились за три дня, топливо оставалось в корпусе, погибших не было, но эвакуировано более 100 000 человек.

Есть признаки, что Россия близка к подключению новой линии питания через оккупированные территории. Анализ спутниковых снимков показал 125 миль строительства от российской сети в оккупированном Мариуполе. Другие снимки свидетельствуют о возведении дамбы для создания более безопасного водного резервуара, что может обеспечить запуск одного из шести реакторов.

Фото ЗАЭС из космоса

Неделю назад российский директор станции Юрий Черничук заявил, что интеграция в российскую сеть "на финальной стадии", хотя запуск реактора во время войны был бы беспрецедентным.