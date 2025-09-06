Другий підсанкційний танкер тіньового флоту РФ пришвартувався у порту Китаю
Категорія
Світ
Дата публікації

Другий підсанкційний танкер тіньового флоту РФ пришвартувався у порту Китаю

танкер РФ
Джерело:  Reuters

Другий підсанкційний танкер тіньового флоту РФ, що перевозить скраплений природний газ зі російського проєкту «Арктик СПГ 2», пришвартувався у китайському порту.

Головні тези:

  • Другий танкер із російським газом пришвартувався в порту Китаю з проєкту «Арктик СПГ 2».
  • Постачання газу з даного проєкту відстають через брак газовозів льодового класу та західні санкції.
  • Складнощі з реалізацією проєкту «Арктик СПГ 2» виникли через обмеження в участі суден-газовозів, які підпадають під санкції.

Російський танкер пришвартувався у порту Китаю

Російський танкер «Восход» стоїть на якорі біля СПГ-терміналу в порту Тешань у південно-західній китайській провінції Хуанши.

Прибуття танкера відбулося через кілька днів після того, як очільник РФ Володимир Путін зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном в Пекіні.

За даними LSEG, танкер під російським прапором із вантажем 150 000 кубометрів СПГ був завантажений на об'єкті «Арктик СПГ 2» в Гідані на півночі Сибіру 19 липня.

Журналісти звертають увагу, що це вже другий вантаж, доправлений у Китай після того, як наприкінці серпня на термінал СПГ у Бейхаї прибув танкер «Arctic Mulan», який також перебуває під санкціями.

Наголошується, що зараз ще два танкери з російським газом пришвартовані на півострові Камчатка на Далекому Сході Росії, а третій знаходиться у Південнокитайському морі між Тайванем та островом Хайнань.

Видобуток у межах «Арктик СПГ 2» розпочався у грудні 2023 року, проте постачання газу відстають від графіка через брак газовозів льодового класу та західні санкції.

Цей проєкт, 60% акцій якого належать російській компанії «Новатек», мав стати одним із найбільших у країні заводів СПГ із цільовою продуктивністю 19,8 млн тонн на рік, але західні санкції завадили цим перспективам.

За даними Kpler, торік з «Арктик СПГ 2» було завантажено вісім вантажів на кілька суден-газовозів, що потрапили під санкції, чотири з них були розвантажені в Коряцькому автономному окрузі.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Підсанкційні танкери продовжують перевозити російську нафту до Індії
танкер
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР ідентифікувало ще 20 танкерів тіньового флоту РФ
ГУР
танкер
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Танкери з російською нафтою застрягли у морі — що сталося
Росія стикнулася з новою серйозною проблемою

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?