Другий підсанкційний танкер тіньового флоту РФ пришвартувався у порту Китаю

Другий підсанкційний танкер тіньового флоту РФ, що перевозить скраплений природний газ зі російського проєкту «Арктик СПГ 2», пришвартувався у китайському порту.
Головні тези:
- Другий танкер із російським газом пришвартувався в порту Китаю з проєкту «Арктик СПГ 2».
- Постачання газу з даного проєкту відстають через брак газовозів льодового класу та західні санкції.
- Складнощі з реалізацією проєкту «Арктик СПГ 2» виникли через обмеження в участі суден-газовозів, які підпадають під санкції.
Російський танкер пришвартувався у порту Китаю
Російський танкер «Восход» стоїть на якорі біля СПГ-терміналу в порту Тешань у південно-західній китайській провінції Хуанши.
Прибуття танкера відбулося через кілька днів після того, як очільник РФ Володимир Путін зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном в Пекіні.
За даними LSEG, танкер під російським прапором із вантажем 150 000 кубометрів СПГ був завантажений на об'єкті «Арктик СПГ 2» в Гідані на півночі Сибіру 19 липня.
Наголошується, що зараз ще два танкери з російським газом пришвартовані на півострові Камчатка на Далекому Сході Росії, а третій знаходиться у Південнокитайському морі між Тайванем та островом Хайнань.
Видобуток у межах «Арктик СПГ 2» розпочався у грудні 2023 року, проте постачання газу відстають від графіка через брак газовозів льодового класу та західні санкції.
Цей проєкт, 60% акцій якого належать російській компанії «Новатек», мав стати одним із найбільших у країні заводів СПГ із цільовою продуктивністю 19,8 млн тонн на рік, але західні санкції завадили цим перспективам.
За даними Kpler, торік з «Арктик СПГ 2» було завантажено вісім вантажів на кілька суден-газовозів, що потрапили під санкції, чотири з них були розвантажені в Коряцькому автономному окрузі.
