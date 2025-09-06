Другий підсанкційний танкер тіньового флоту РФ пришвартувався у порту Китаю

Другий підсанкційний танкер тіньового флоту РФ, що перевозить скраплений природний газ зі російського проєкту «Арктик СПГ 2», пришвартувався у китайському порту.

Російський танкер пришвартувався у порту Китаю

Російський танкер «Восход» стоїть на якорі біля СПГ-терміналу в порту Тешань у південно-західній китайській провінції Хуанши.

Прибуття танкера відбулося через кілька днів після того, як очільник РФ Володимир Путін зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном в Пекіні.

За даними LSEG, танкер під російським прапором із вантажем 150 000 кубометрів СПГ був завантажений на об'єкті «Арктик СПГ 2» в Гідані на півночі Сибіру 19 липня.

Журналісти звертають увагу, що це вже другий вантаж, доправлений у Китай після того, як наприкінці серпня на термінал СПГ у Бейхаї прибув танкер «Arctic Mulan», який також перебуває під санкціями. Поширити

Наголошується, що зараз ще два танкери з російським газом пришвартовані на півострові Камчатка на Далекому Сході Росії, а третій знаходиться у Південнокитайському морі між Тайванем та островом Хайнань.

Видобуток у межах «Арктик СПГ 2» розпочався у грудні 2023 року, проте постачання газу відстають від графіка через брак газовозів льодового класу та західні санкції.

Цей проєкт, 60% акцій якого належать російській компанії «Новатек», мав стати одним із найбільших у країні заводів СПГ із цільовою продуктивністю 19,8 млн тонн на рік, але західні санкції завадили цим перспективам.