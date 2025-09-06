Второй подсанкционный танкер теневого флота РФ пришвартовался в порту Китая
Категория
Мир
Дата публикации

Второй подсанкционный танкер теневого флота РФ пришвартовался в порту Китая

танкер РФ
Читати українською
Источник:  Reuters

Второй подсанкционный танкер теневого флота РФ, перевозящий сжиженный природный газ из российского проекта "Арктик СПГ 2", пришвартовался в китайском порту.

Главные тезисы

  • Второй танкер с российским газом из проекта «Арктик СПГ 2» прибыл в китайский порт, несмотря на сложности с поставками из-за ограничений газовозов под санкциями.
  • Проект «Арктик СПГ 2» столкнулся с задержками в поставках из-за отсутствия газовозов ледового класса и воздействия западных санкций.
  • Российский танкер «Восход» доставил газ в Китай, второй груз за последнее время, что свидетельствует о важности сотрудничества между Россией и Китаем в сфере энергетики.

Российский танкер пришвартовался в порту Китая

Российский танкер "Восход" стоит на якоре возле СПГ-терминала в порту Тешань в юго-западной китайской провинции Хуанши.

Прибытие танкера произошло спустя несколько дней после того, как глава РФ Владимир Путин встретился с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине.

По данным LSEG, танкер под российским флагом с грузом 150 000 кубометров СПГ был загружен на объекте «Арктик СПГ 2» в Гидане на севере Сибири 19 июля.

Журналисты обращают внимание, что это уже второй груз, доставленный в Китай после того, как в конце августа на терминал СПГ в Бейхае прибыл танкер Arctic Mulan, также находящийся под санкциями.

Отмечается, что сейчас еще два танкера с российским газом пришвартованы на полуострове Камчатка на Дальнем Востоке России, а третий находится в Южнокитайском море между Тайванем и островом Хайнань.

Добыча в рамках «Арктик СПГ 2» началась в декабре 2023 года, однако поставки газа отстают от графика из-за отсутствия газовозов ледового класса и западных санкций.

Этот проект, 60% акций которого принадлежат российской компании «Новатек», должен стать одним из крупнейших в стране заводов СПГ с целевой производительностью 19,8 млн. тонн в год, но западные санкции помешали этим перспективам.

По данным Kpler, в прошлом году из «Арктик СПГ 2» было загружено восемь грузов на несколько попавших под санкции судов-газовозов, четыре из них были разгружены в Корякском автономном округе.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Подсанкционные танкеры продолжают перевозить российскую нефть в Индию
танкер
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР идентифицировало еще 20 танкеров теневого флота РФ
ГУР
танкер
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Танкеры с российской нефтью застряли в море — что произошло
Россия столкнулась с новой серьезной проблемой

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?