Второй подсанкционный танкер теневого флота РФ пришвартовался в порту Китая

Второй подсанкционный танкер теневого флота РФ, перевозящий сжиженный природный газ из российского проекта "Арктик СПГ 2", пришвартовался в китайском порту.

Российский танкер пришвартовался в порту Китая

Российский танкер "Восход" стоит на якоре возле СПГ-терминала в порту Тешань в юго-западной китайской провинции Хуанши.

Прибытие танкера произошло спустя несколько дней после того, как глава РФ Владимир Путин встретился с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине.

По данным LSEG, танкер под российским флагом с грузом 150 000 кубометров СПГ был загружен на объекте «Арктик СПГ 2» в Гидане на севере Сибири 19 июля.

Журналисты обращают внимание, что это уже второй груз, доставленный в Китай после того, как в конце августа на терминал СПГ в Бейхае прибыл танкер Arctic Mulan, также находящийся под санкциями.

Отмечается, что сейчас еще два танкера с российским газом пришвартованы на полуострове Камчатка на Дальнем Востоке России, а третий находится в Южнокитайском море между Тайванем и островом Хайнань.

Добыча в рамках «Арктик СПГ 2» началась в декабре 2023 года, однако поставки газа отстают от графика из-за отсутствия газовозов ледового класса и западных санкций.

Этот проект, 60% акций которого принадлежат российской компании «Новатек», должен стать одним из крупнейших в стране заводов СПГ с целевой производительностью 19,8 млн. тонн в год, но западные санкции помешали этим перспективам.