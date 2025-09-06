Второй подсанкционный танкер теневого флота РФ пришвартовался в порту Китая

Второй подсанкционный танкер теневого флота РФ, перевозящий сжиженный природный газ из российского проекта "Арктик СПГ 2", пришвартовался в китайском порту.
Главные тезисы
- Второй танкер с российским газом из проекта «Арктик СПГ 2» прибыл в китайский порт, несмотря на сложности с поставками из-за ограничений газовозов под санкциями.
- Проект «Арктик СПГ 2» столкнулся с задержками в поставках из-за отсутствия газовозов ледового класса и воздействия западных санкций.
- Российский танкер «Восход» доставил газ в Китай, второй груз за последнее время, что свидетельствует о важности сотрудничества между Россией и Китаем в сфере энергетики.
Российский танкер пришвартовался в порту Китая
Российский танкер "Восход" стоит на якоре возле СПГ-терминала в порту Тешань в юго-западной китайской провинции Хуанши.
Прибытие танкера произошло спустя несколько дней после того, как глава РФ Владимир Путин встретился с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине.
По данным LSEG, танкер под российским флагом с грузом 150 000 кубометров СПГ был загружен на объекте «Арктик СПГ 2» в Гидане на севере Сибири 19 июля.
Отмечается, что сейчас еще два танкера с российским газом пришвартованы на полуострове Камчатка на Дальнем Востоке России, а третий находится в Южнокитайском море между Тайванем и островом Хайнань.
Добыча в рамках «Арктик СПГ 2» началась в декабре 2023 года, однако поставки газа отстают от графика из-за отсутствия газовозов ледового класса и западных санкций.
Этот проект, 60% акций которого принадлежат российской компании «Новатек», должен стать одним из крупнейших в стране заводов СПГ с целевой производительностью 19,8 млн. тонн в год, но западные санкции помешали этим перспективам.
По данным Kpler, в прошлом году из «Арктик СПГ 2» было загружено восемь грузов на несколько попавших под санкции судов-газовозов, четыре из них были разгружены в Корякском автономном округе.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-