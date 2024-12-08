Дружба людини і собаки. Коли та чому вона почалася
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Дружба людини і собаки. Коли та чому вона почалася

людина і собака
Джерело:  online.ua

Науковці з Університету Арізони дійшли висновку, що дружба людей з собаками виникла приблизно 12 тисяч років тому - на 2 тисячі років раніше, ніж вважалося. 

Головні тези:

  • Результати радіовуглецевих досліджень свідчать про те, що собаки почали одомашнюватися ще вкінці льодовикового періоду.
  • Одним з відкриттів дослідників стали докази того, що стародавні собаки харчувалися лососем, що свідчить про їхню залежність від людей.

Як люди змогли подружитися з собаками

Ще 6 років тому команді іноземних вчених вдалося виявити гомілкову кістку дорослого собаки, пише видання Interesting Engineering.

В результаті радіовуглецевого дослідження стало відомо, що тварина жила близько 12 000 років тому, наприкінці льодовикового періоду.

Минулого року науковці знайшли щелепну кістку собаки віком 8100 років біля пагорба Холлембек, яка демонструє ознаки одомашнення. Одним із найбільш інтригуючих висновків дослідження були докази наявності лосося в раціоні стародавніх собак.

Після цього був проведений детальний хімічний аналіз кісток і виявлений значний рівень білків.

Це підтверджує теорію про те, що ці собаки покладалися на людей у питанні отримання їжі.

Це вогнепальна зброя. Вони не полюють на лосося самостійно в дикій природі, — пояснив один з науковців.

Сумніви досі існують

Вчені відверто зізнаються, що поки їм не вдалося дізнатися, чи саме цей собака є найдавнішим одомашненим в Америці.

Вони могли бути прирученими вовками, а не повністю одомашненими собаками, — кажуть дослідники.

За словами члена спільноти Хілі-Лейк, яка представляє народ Мендас Ча’аг, Евелінни Комбс, чимало жителів її села підтримують тісний зв’язок зі своїми собаками.

Мені дуже подобається, що ми можемо поглянути на записи і побачити, що тисячі років тому у нас вже були наші супутники, — відверто зізналася вона.

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