Дружба людини і собаки. Коли та чому вона почалася

Науковці з Університету Арізони дійшли висновку, що дружба людей з собаками виникла приблизно 12 тисяч років тому - на 2 тисячі років раніше, ніж вважалося.

Як люди змогли подружитися з собаками

Ще 6 років тому команді іноземних вчених вдалося виявити гомілкову кістку дорослого собаки, пише видання Interesting Engineering.

В результаті радіовуглецевого дослідження стало відомо, що тварина жила близько 12 000 років тому, наприкінці льодовикового періоду.

Минулого року науковці знайшли щелепну кістку собаки віком 8100 років біля пагорба Холлембек, яка демонструє ознаки одомашнення. Одним із найбільш інтригуючих висновків дослідження були докази наявності лосося в раціоні стародавніх собак. Поширити

Після цього був проведений детальний хімічний аналіз кісток і виявлений значний рівень білків.

Це підтверджує теорію про те, що ці собаки покладалися на людей у питанні отримання їжі.

Це вогнепальна зброя. Вони не полюють на лосося самостійно в дикій природі, — пояснив один з науковців. Поширити

Сумніви досі існують

Вчені відверто зізнаються, що поки їм не вдалося дізнатися, чи саме цей собака є найдавнішим одомашненим в Америці.

Вони могли бути прирученими вовками, а не повністю одомашненими собаками, — кажуть дослідники. Поширити

За словами члена спільноти Хілі-Лейк, яка представляє народ Мендас Ча’аг, Евелінни Комбс, чимало жителів її села підтримують тісний зв’язок зі своїми собаками.