Дружба людини і собаки. Коли та чому вона почалася

Науковці з Університету Арізони дійшли висновку, що дружба людей з собаками виникла приблизно 12 тисяч років тому - на 2 тисячі років раніше, ніж вважалося.
Головні тези:
- Результати радіовуглецевих досліджень свідчать про те, що собаки почали одомашнюватися ще вкінці льодовикового періоду.
- Одним з відкриттів дослідників стали докази того, що стародавні собаки харчувалися лососем, що свідчить про їхню залежність від людей.
Як люди змогли подружитися з собаками
Ще 6 років тому команді іноземних вчених вдалося виявити гомілкову кістку дорослого собаки, пише видання Interesting Engineering.
В результаті радіовуглецевого дослідження стало відомо, що тварина жила близько 12 000 років тому, наприкінці льодовикового періоду.
Після цього був проведений детальний хімічний аналіз кісток і виявлений значний рівень білків.
Це підтверджує теорію про те, що ці собаки покладалися на людей у питанні отримання їжі.
Сумніви досі існують
Вчені відверто зізнаються, що поки їм не вдалося дізнатися, чи саме цей собака є найдавнішим одомашненим в Америці.
За словами члена спільноти Хілі-Лейк, яка представляє народ Мендас Ча’аг, Евелінни Комбс, чимало жителів її села підтримують тісний зв’язок зі своїми собаками.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-