Дружба человека и собаки. Когда и почему она началась
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Дружба человека и собаки. Когда и почему она началась

человек и собака
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Источник:  online.ua

Ученые из Аризонского Университета пришли к выводу, что дружба людей с собаками возникла примерно 12 тысяч лет назад - на 2 тысячи лет раньше, чем считалось.

Главные тезисы

  • Результаты радиоуглеродных исследований свидетельствуют о том, что собаки стали одомашниваться еще в конце ледникового периода.
  • Одним из открытий исследователей стали доказательства того, что древние собаки питались лососем, что свидетельствует об их зависимости от людей.

Как люди смогли подружиться с собаками

Еще 6 лет назад команде иностранных ученых удалось обнаружить берцовую кость взрослой собаки, пишет издание Interesting Engineering .

В результате радиоуглеродного исследования стало известно, что животное жило около 12 000 лет назад, в конце ледникового периода.

В прошлом году ученые обнаружили челюстную кость собаки в возрасте 8100 лет у холма Холлембек, которая демонстрирует признаки одомашнивания. Одним из наиболее интригующих выводов исследования являлись доказательства наличия лосося в рационе древних собак.

После этого был произведен детальный химический анализ костей и выявлен значительный уровень белков.

Это подтверждает теорию о том, что эти собаки полагались на людей в вопросе получения пищи.

Это огнестрельное оружие. Они не охотятся за лососем самостоятельно в дикой природе, — объяснил один из ученых.

Сомнения до сих пор существуют

Ученые откровенно признаются, что пока им не удалось узнать, является ли именно эта собака древнейшей одомашненной в Америке.

Они могли быть прирученными волками, а не полностью одомашненными собаками, говорят исследователи.

По словам члена сообщества Хили-Лейк, представляющего народ Мендас Ча'аг, Эвелины Комбс, многие жители ее деревни поддерживают тесную связь со своими собаками.

Мне очень нравится, что мы можем посмотреть на записи и увидеть, что тысячи лет назад у нас уже были наши спутники, — откровенно призналась она.

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