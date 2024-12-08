Дружба человека и собаки. Когда и почему она началась

Ученые из Аризонского Университета пришли к выводу, что дружба людей с собаками возникла примерно 12 тысяч лет назад - на 2 тысячи лет раньше, чем считалось.

Как люди смогли подружиться с собаками

Еще 6 лет назад команде иностранных ученых удалось обнаружить берцовую кость взрослой собаки, пишет издание Interesting Engineering .

В результате радиоуглеродного исследования стало известно, что животное жило около 12 000 лет назад, в конце ледникового периода.

В прошлом году ученые обнаружили челюстную кость собаки в возрасте 8100 лет у холма Холлембек, которая демонстрирует признаки одомашнивания. Одним из наиболее интригующих выводов исследования являлись доказательства наличия лосося в рационе древних собак. Поделиться

После этого был произведен детальный химический анализ костей и выявлен значительный уровень белков.

Это подтверждает теорию о том, что эти собаки полагались на людей в вопросе получения пищи.

Это огнестрельное оружие. Они не охотятся за лососем самостоятельно в дикой природе, — объяснил один из ученых. Поделиться

Сомнения до сих пор существуют

Ученые откровенно признаются, что пока им не удалось узнать, является ли именно эта собака древнейшей одомашненной в Америке.

Они могли быть прирученными волками, а не полностью одомашненными собаками, говорят исследователи. Поделиться

По словам члена сообщества Хили-Лейк, представляющего народ Мендас Ча'аг, Эвелины Комбс, многие жители ее деревни поддерживают тесную связь со своими собаками.