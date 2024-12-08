Дружба человека и собаки. Когда и почему она началась

Ученые из Аризонского Университета пришли к выводу, что дружба людей с собаками возникла примерно 12 тысяч лет назад - на 2 тысячи лет раньше, чем считалось.
Главные тезисы
- Результаты радиоуглеродных исследований свидетельствуют о том, что собаки стали одомашниваться еще в конце ледникового периода.
- Одним из открытий исследователей стали доказательства того, что древние собаки питались лососем, что свидетельствует об их зависимости от людей.
Как люди смогли подружиться с собаками
Еще 6 лет назад команде иностранных ученых удалось обнаружить берцовую кость взрослой собаки, пишет издание Interesting Engineering .
В результате радиоуглеродного исследования стало известно, что животное жило около 12 000 лет назад, в конце ледникового периода.
После этого был произведен детальный химический анализ костей и выявлен значительный уровень белков.
Это подтверждает теорию о том, что эти собаки полагались на людей в вопросе получения пищи.
Сомнения до сих пор существуют
Ученые откровенно признаются, что пока им не удалось узнать, является ли именно эта собака древнейшей одомашненной в Америке.
По словам члена сообщества Хили-Лейк, представляющего народ Мендас Ча'аг, Эвелины Комбс, многие жители ее деревни поддерживают тесную связь со своими собаками.
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