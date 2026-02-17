Друзі Кеті Перрі панікують через її роман із Джастіном Трюдо
Друзі Кеті Перрі панікують через її роман із Джастіном Трюдо

Кеті Перрі
Джерело:  Radar Online

Відома американська співачка Кеті Перрі настільки сильно закохалася в колишнього лідера Канади Джастіна Трюдо, що, здається, готова на все заради нього та їхніх стосунків. Оточення зірки не приховує свого занепокоєння.

  • Кеті та Джастін готові до шлюбу, хоча ще не ухвалили остаточного рішення.
  • Оточення співачки вважає, що події розвиваються надто стрімко.

Кеті щаслива, однак її друзі панікують

За словами анонімних джерел, зірка світової поп-сцени дійсно готова вийти на новий рівень стосунків зі своїм обранцем.

Інсайдери запевнили ЗМІ, що Кеті не проти вийти заміж за Джастіна Трюдо та навіть родити йому дитину.

Фото: facebook.com/katyperry

Однак така квапливість лякає оточення співачки, адже її друзі переконані — події розвиваються надто швидко, а сама Кеті не встигла пережити розлучення з Орландо Блумом.

Вона була з Орландо майже десять років, і одразу після розриву почала зустрічатися з Джастіном, не пропустивши жодного кроку. І раптом він став для неї всім світом, — непокояться друзі Перрі.

Фото: facebook.com/katyperry

Що важливо розуміти, після гучного розлучення Кеті майже одразу поринула в нові стосунки з Джастіном, однак не поспішала афішувати їх.

Просто зараз співачка дуже щаслива з Трюдо й не хоче слухати жодних порад з боку свого точення.

Це трохи непокоїть, бо вона так і не зупинилася, щоб перевести подих або як слід пережити розрив. Але Кеті не хоче нічого такого чути. Вона постійно каже, що ніколи не була щасливішою, — розповів журналістам один із інсайдерів.

