Друзі Кеті Перрі панікують через її роман із Джастіном Трюдо

Відома американська співачка Кеті Перрі настільки сильно закохалася в колишнього лідера Канади Джастіна Трюдо, що, здається, готова на все заради нього та їхніх стосунків. Оточення зірки не приховує свого занепокоєння.

Кеті щаслива, однак її друзі панікують

За словами анонімних джерел, зірка світової поп-сцени дійсно готова вийти на новий рівень стосунків зі своїм обранцем.

Інсайдери запевнили ЗМІ, що Кеті не проти вийти заміж за Джастіна Трюдо та навіть родити йому дитину.

Фото: facebook.com/katyperry

Однак така квапливість лякає оточення співачки, адже її друзі переконані — події розвиваються надто швидко, а сама Кеті не встигла пережити розлучення з Орландо Блумом.

Вона була з Орландо майже десять років, і одразу після розриву почала зустрічатися з Джастіном, не пропустивши жодного кроку. І раптом він став для неї всім світом, — непокояться друзі Перрі. Поширити

Фото: facebook.com/katyperry

Що важливо розуміти, після гучного розлучення Кеті майже одразу поринула в нові стосунки з Джастіном, однак не поспішала афішувати їх.

Просто зараз співачка дуже щаслива з Трюдо й не хоче слухати жодних порад з боку свого точення.