"Я досі кохаю". Колишній Кеті Перрі лютує через її новий роман
Кеті Перрі і Трюдо
Джерело:  People

Роман відомої співачки Кеті Перрі з експрем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо став несподіванкою для усіх фанатів зірки. Однак найбільше він приголомшив її колишнього чоловіка — коміка і актора Рассела Бренда — останній не стримує своїх емоцій з цього приводу.

Головні тези:

  • Бренд публічно назвав Трюдо “глобалістською маріонеткою”.
  • Однак він не пояснив, чому так зневажливо ставиться до колишнього лідера Канади.

Рассел Бренд обурений через нові стосунки Кеті Перрі

Своїм невдоволенням з цього приводу комік вирішив поділитися під час виступу на AmericaFest у Фініксі.

Що важливо розуміти, мама Кеті Перрі в цей момент перебувала у залі, однак артиста це не зупинило.

Я досі її кохаю, і я радий, що її мама тут, щоб почути, як я це кажу, але послухайте. Я був згоден на Орландо Блума, але Джастін Трюдо? Та годі! Не ставте мене в один ряд з цим хлопцем! Цим глобалістським маріонеткою! — заявив Рассел Бренд.

Варто зазначити, що комік та співачка були у шлюбі з 2010 до 2012 року, а розлучення зажадав сам Бренд.

Згодом Кеті Перрі закрутила роман актором Орландо Блумом — разом вони були 9 років.

Розрив зіркової пари стався у червні 2025 року. У колишньої пари є донька — Дейзі Дав, яка народилася у 2020 році.

Плітки про роман Кеті Перрі з Джастіном Трюдо почали активно ширитися влітку, коли їх помітили разом у Монреалі.

У жовтні 2025 року пара вперше публічно з’явилася разом на кабаре-шоу Crazy Horse у Парижі з нагоди дня народження співачки.

