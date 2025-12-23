"Я досі кохаю". Колишній Кеті Перрі лютує через її новий роман

Роман відомої співачки Кеті Перрі з експрем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо став несподіванкою для усіх фанатів зірки. Однак найбільше він приголомшив її колишнього чоловіка — коміка і актора Рассела Бренда — останній не стримує своїх емоцій з цього приводу.
Головні тези:
- Бренд публічно назвав Трюдо “глобалістською маріонеткою”.
- Однак він не пояснив, чому так зневажливо ставиться до колишнього лідера Канади.
Рассел Бренд обурений через нові стосунки Кеті Перрі
Своїм невдоволенням з цього приводу комік вирішив поділитися під час виступу на AmericaFest у Фініксі.
Що важливо розуміти, мама Кеті Перрі в цей момент перебувала у залі, однак артиста це не зупинило.
Варто зазначити, що комік та співачка були у шлюбі з 2010 до 2012 року, а розлучення зажадав сам Бренд.
Згодом Кеті Перрі закрутила роман актором Орландо Блумом — разом вони були 9 років.
Розрив зіркової пари стався у червні 2025 року. У колишньої пари є донька — Дейзі Дав, яка народилася у 2020 році.
Плітки про роман Кеті Перрі з Джастіном Трюдо почали активно ширитися влітку, коли їх помітили разом у Монреалі.
У жовтні 2025 року пара вперше публічно з’явилася разом на кабаре-шоу Crazy Horse у Парижі з нагоди дня народження співачки.
