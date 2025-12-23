"Я до сих пор люблю". Бывший Кэти Перри злится из-за ее нового романа
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

"Я до сих пор люблю". Бывший Кэти Перри злится из-за ее нового романа

Рассел Бренд возмущен из-за новых отношений Кэти Перри
Читати українською
Источник:  People

Роман известной певицы Кэти Перри с экс-премьер-министром Канады Джастином Трюдо стал неожиданностью для всех фанатов звезды. Однако больше всего он ошеломил ее бывшего мужа — комика и актера Рассела Бренда — последний не сдерживает своих эмоций.

Главные тезисы

  • Бренд публично назвал Трюдо "глобалистской марионеткой".
  • Однако он не объяснил, почему так пренебрежительно относится к бывшему лидеру Канады.

Рассел Бренд возмущен из-за новых отношений Кэти Перри

Своим недовольством по этому поводу комик решил поделиться во время выступления на AmericaFest в Финиксе.

Что важно понимать, мама Кэти Перри в этот момент находилась в зале, однако это не остановило артиста.

Я до сих пор ее люблю, и я рад, что ее мама здесь, чтобы услышать, как я это говорю, но послушайте. Я был согласен на Орландо Блума, но Джастин Трюдо? Да ладно! Не ставьте меня в один ряд с этим парнем! Этим глобалистским марионеткой! — заявил Рассел Бренд.

Стоит отметить, что комик и певица были в браке с 2010 по 2012 год, а развода потребовал сам Бренд.

Впоследствии Кэти Перри закрутила роман актером Орландо Блумом — вместе они были 9 лет.

Разрыв звездной пары произошел в июне 2025 года. У бывшей пары есть дочь Дейзи Дав, которая родилась в 2020 году.

Сплетни о романе Кэти Перри с Джастином Трюдо начали активно распространяться летом, когда их заметили вместе в Монреале.

В октябре 2025 пара впервые публично появилась вместе на кабаре-шоу Crazy Horse в Париже по случаю дня рождения певицы.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Кэти Перри заметили на свидании с известным политиком — видео
Кэти Перри сходила на свидание с Трюдо
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Экс-жена Джастина Трюдо отреагировала на его роман с Кэти Перри
Как на новый роман экс-мужа отреагировала Софи Грегуар Трюдо
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
"Нечто особенное". Что известно о новом романе Кэти Перри
Кэти Перри и Джастина Трюдо очень счастливы

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?