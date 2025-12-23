"Я до сих пор люблю". Бывший Кэти Перри злится из-за ее нового романа

Роман известной певицы Кэти Перри с экс-премьер-министром Канады Джастином Трюдо стал неожиданностью для всех фанатов звезды. Однако больше всего он ошеломил ее бывшего мужа — комика и актера Рассела Бренда — последний не сдерживает своих эмоций.

Рассел Бренд возмущен из-за новых отношений Кэти Перри

Своим недовольством по этому поводу комик решил поделиться во время выступления на AmericaFest в Финиксе.

Что важно понимать, мама Кэти Перри в этот момент находилась в зале, однако это не остановило артиста.

Я до сих пор ее люблю, и я рад, что ее мама здесь, чтобы услышать, как я это говорю, но послушайте. Я был согласен на Орландо Блума, но Джастин Трюдо? Да ладно! Не ставьте меня в один ряд с этим парнем! Этим глобалистским марионеткой! — заявил Рассел Бренд. Поделиться

Стоит отметить, что комик и певица были в браке с 2010 по 2012 год, а развода потребовал сам Бренд.

Впоследствии Кэти Перри закрутила роман актером Орландо Блумом — вместе они были 9 лет.

Разрыв звездной пары произошел в июне 2025 года. У бывшей пары есть дочь Дейзи Дав, которая родилась в 2020 году.

Сплетни о романе Кэти Перри с Джастином Трюдо начали активно распространяться летом, когда их заметили вместе в Монреале.

В октябре 2025 пара впервые публично появилась вместе на кабаре-шоу Crazy Horse в Париже по случаю дня рождения певицы.