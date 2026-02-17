Друзья Кэти Перри паникуют из-за ее романа с Джастином Трюдо

Известная американская певица Кэти Перри настолько сильно влюбилась в бывшего лидера Канады Джастина Трюдо, что, похоже, готова на все ради него и их отношений. Окружение звезды не скрывает своей обеспокоенности.
Главные тезисы
- Кэти и Джастин готовы к браку, хотя еще не приняли окончательного решения.
- Окружение певицы считает, что события развиваются слишком быстро.
Кэти счастлива, однако ее друзья паникуют
По словам анонимных источников, звезда мировой поп-сцены действительно готова выйти на новый уровень отношений со своим избранником.
Инсайдеры заверили СМИ, что Кэти не прочь выйти замуж за Джастина Трюдо и даже родить ему ребенка.
Однако такая торопливость пугает окружение певицы, ведь ее друзья убеждены – события развиваются слишком быстро, а сама Кэти не успела пережить развод с Орландо Блумом.
Что важно понимать, после громкого развода Кэти почти сразу ушла в новые отношения с Джастином, однако не спешила афишировать их.
Прямо сейчас певица очень счастлива с Трюдо и не хочет слушать никаких советов со стороны своего окружения.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-