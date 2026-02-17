Друзья Кэти Перри паникуют из-за ее романа с Джастином Трюдо

Известная американская певица Кэти Перри настолько сильно влюбилась в бывшего лидера Канады Джастина Трюдо, что, похоже, готова на все ради него и их отношений. Окружение звезды не скрывает своей обеспокоенности.

Кэти счастлива, однако ее друзья паникуют

По словам анонимных источников, звезда мировой поп-сцены действительно готова выйти на новый уровень отношений со своим избранником.

Инсайдеры заверили СМИ, что Кэти не прочь выйти замуж за Джастина Трюдо и даже родить ему ребенка.

Фото: facebook.com/katyperry

Однако такая торопливость пугает окружение певицы, ведь ее друзья убеждены – события развиваются слишком быстро, а сама Кэти не успела пережить развод с Орландо Блумом.

Она была с Орландо почти десять лет, и сразу после разрыва начала встречаться с Джастином, не пропустив ни малейшего шага. И вдруг он стал для нее всем миром, – беспокоятся друзья Перри. Поделиться

Фото: facebook.com/katyperry

Что важно понимать, после громкого развода Кэти почти сразу ушла в новые отношения с Джастином, однако не спешила афишировать их.

Прямо сейчас певица очень счастлива с Трюдо и не хочет слушать никаких советов со стороны своего окружения.