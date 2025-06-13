"Дружній вогонь". У мережі шириться відео збиття російського Су-25

13 червня стало відомо про чергову втрату російської військової авіації — під час виконання завдання впав борт Су-25. Літак міг постраждати через "дружній вогонь".

Російський Су-25 збив льотчик РФ

Відповідне відео поширюють у соцмережах. Пілот нібито вижив.

Повідомляється, що борт Су-25 був знищений 13 червня "дружнім вогнем" літака, який працював з ним у парі.

Як коментують відео військові, “збитий зранку російський Су-25 виватив майже впритул по шапці від свого кореша пачку НАРів, після чого щасливо впав та згорів”.

Деякі пабліки стверджують, що події відбувалися поблищу окупованого Соледару на Донеччині.