"Дружній вогонь". У мережі шириться відео збиття російського Су-25
Категорія
Події
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"Дружній вогонь". У мережі шириться відео збиття російського Су-25

Су-25
Джерело:  Оперативний ЗСУ

13 червня стало відомо про чергову втрату російської військової авіації — під час виконання завдання впав борт Су-25. Літак міг постраждати через "дружній вогонь".

Головні тези:

  • Російський Су-25 зазнав втрати через можливий “дружній вогонь” в районі Соледару на Донеччині.
  • У соцмережах поширюється відео збиття літака.
  • Пілот Су-25 нібито вижив унаслідок цього інциденту.

Російський Су-25 збив льотчик РФ

Відповідне відео поширюють у соцмережах. Пілот нібито вижив.

Повідомляється, що борт Су-25 був знищений 13 червня "дружнім вогнем" літака, який працював з ним у парі.

Як коментують відео військові, “збитий зранку російський Су-25 виватив майже впритул по шапці від свого кореша пачку НАРів, після чого щасливо впав та згорів”.

Деякі пабліки стверджують, що події відбувалися поблищу окупованого Соледару на Донеччині.

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