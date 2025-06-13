"Дружній вогонь". У мережі шириться відео збиття російського Су-25

13 червня стало відомо про чергову втрату російської військової авіації — під час виконання завдання впав борт Су-25. Літак міг постраждати через "дружній вогонь".
Головні тези:
- Російський Су-25 зазнав втрати через можливий “дружній вогонь” в районі Соледару на Донеччині.
- У соцмережах поширюється відео збиття літака.
- Пілот Су-25 нібито вижив унаслідок цього інциденту.
Російський Су-25 збив льотчик РФ
Відповідне відео поширюють у соцмережах. Пілот нібито вижив.
Повідомляється, що борт Су-25 був знищений 13 червня "дружнім вогнем" літака, який працював з ним у парі.
Як коментують відео військові, “збитий зранку російський Су-25 виватив майже впритул по шапці від свого кореша пачку НАРів, після чого щасливо впав та згорів”.
Деякі пабліки стверджують, що події відбувалися поблищу окупованого Соледару на Донеччині.
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