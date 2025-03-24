Штурмовик Су-25 розбився у Приморському краї РФ

У Примор'ї розбився військовий літак Су-25 під час учбового польоту, пілот катапультувався.
Головні тези:
- У Примор'ї, Росія, розбився військовий літак Су-25 під час учбового польоту, пілот встиг катапультуватися.
- Міноборони РФ повідомило, що літак впав через технічну несправність.
- Це друга подібна аварія за останній тиждень в Росії, попередня стосувалася вертольота Мі-28.
У Росії впав військовий літак: де саме
За даними Міністерства оборони країни-агресорки, повітряне судно зазнало аварії "при виконанні планового навчально-тренувального польоту".
Льотчика знайшла пошуково-рятувальна група, загрози життю та здоров'ю немає, заявили в міністерстві.
Літак був без боєкомплекту і впав у безлюдній місцевості. Попередню причину катастрофи у Міноборони вважають "технічною несправністю".
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