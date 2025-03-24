Штурмовик Су-25 розбився у Приморському краї РФ
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Штурмовик Су-25 розбився у Приморському краї РФ

літак
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Джерело:  online.ua

У Примор'ї розбився військовий літак Су-25 під час учбового польоту, пілот катапультувався.

Головні тези:

  • У Примор'ї, Росія, розбився військовий літак Су-25 під час учбового польоту, пілот встиг катапультуватися.
  • Міноборони РФ повідомило, що літак впав через технічну несправність.
  • Це друга подібна аварія за останній тиждень в Росії, попередня стосувалася вертольота Мі-28.

У Росії впав військовий літак: де саме

За даними Міністерства оборони країни-агресорки, повітряне судно зазнало аварії "при виконанні планового навчально-тренувального польоту".

Льотчика знайшла пошуково-рятувальна група, загрози життю та здоров'ю немає, заявили в міністерстві.

Літак був без боєкомплекту і впав у безлюдній місцевості. Попередню причину катастрофи у Міноборони вважають "технічною несправністю".

Минулого тижня у Ленінградській області розбився військовий вертоліт Мі-28. За даними Shot, борт впав у поле у ​​Волосівському районі та загорівся. У Міноборони РФ заявили, що гелікоптер впав під час виконання "планового навчально-тренувального польоту", всі члени екіпажу загинули.

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