Штурмовик Су-25 розбився у Приморському краї РФ

Минулого тижня у Ленінградській області розбився військовий вертоліт Мі-28. За даними Shot, борт впав у поле у ​​Волосівському районі та загорівся. У Міноборони РФ заявили, що гелікоптер впав під час виконання "планового навчально-тренувального польоту", всі члени екіпажу загинули.