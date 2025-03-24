Штурмовик Су-25 разбился в Приморском крае РФ

В Приморье разбился военный самолет Су-25 во время учебного полета, пилот катапультировался.
Главные тезисы
- Самолет Су-25 разбился в Приморском крае во время учебного полета из-за технической неисправности.
- Это второй подобный инцидент за последнюю неделю в российской авиации, предыдущая касалась вертолета Ми-28.
В России упал военный самолет: где именно
По данным Министерства обороны страны-агрессорки, воздушное судно потерпело крушение "при выполнении планового учебно-тренировочного полета".
Летчик нашел поисково-спасательную группу, угрозы жизни и здоровью нет, заявили в министерстве.
Самолет был без боекомплекта и упал в безлюдной местности. Предварительную причину крушения в Минобороны считают "технической неисправностью".
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