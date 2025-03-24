Штурмовик Су-25 разбился в Приморском крае РФ
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Штурмовик Су-25 разбился в Приморском крае РФ

самолет
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Источник:  online.ua

В Приморье разбился военный самолет Су-25 во время учебного полета, пилот катапультировался.

Главные тезисы

  • Самолет Су-25 разбился в Приморском крае во время учебного полета из-за технической неисправности.
  • Это второй подобный инцидент за последнюю неделю в российской авиации, предыдущая касалась вертолета Ми-28.

В России упал военный самолет: где именно

По данным Министерства обороны страны-агрессорки, воздушное судно потерпело крушение "при выполнении планового учебно-тренировочного полета".

Летчик нашел поисково-спасательную группу, угрозы жизни и здоровью нет, заявили в министерстве.

Самолет был без боекомплекта и упал в безлюдной местности. Предварительную причину крушения в Минобороны считают "технической неисправностью".

На минувшей неделе в Ленинградской области разбился военный вертолет Ми-28. По данным Shot, борт упал в поле в Волосовском районе и загорелся. В Минобороны РФ заявили, что вертолет упал во время выполнения "планового учебно-тренировочного полета", все члены экипажа погибли.

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