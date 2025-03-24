Штурмовик Су-25 разбился в Приморском крае РФ

На минувшей неделе в Ленинградской области разбился военный вертолет Ми-28. По данным Shot, борт упал в поле в Волосовском районе и загорелся. В Минобороны РФ заявили, что вертолет упал во время выполнения "планового учебно-тренировочного полета", все члены экипажа погибли.