Штурмовик Су-25 РФ під Торецьком збив боєць з Рівненщини — подробиці
Категорія
Україна
Дата публікації

Штурмовик Су-25 РФ під Торецьком збив боєць з Рівненщини — подробиці

Павло Жалко
Джерело:  Рівненська ОДА

Українські захисники 8 лютого “мінуснули” російський штурмовик Су-25. Ворожий літак влучним пострілом із ПЗРК збив стрілець з Дубенщини Павло Жалко.

Головні тези:

  • Бійці з Рівненщини збили російський штурмовик Су-25 під Торецьком за допомогою ПЗРК.
  • Павло Жалко з Дубенщини виявив ціль і здійснив успішний пуск із ПЗРК “Ігла”.
  • Українські захисники проявили високий професіоналізм у відстоюванні своїх позицій у Бахмутському районі.

Боєць з Дубенщини Павло Жалко збив Су-25 з ПЗРК

Про це повідомляє Рівненська ОВА.

Сьогодні у небі над Бахмутським районом, російський Су-25 намагався прорватися та атакувати українські позиції. Проте наші бійці не із лякливих.

В ОВА розповіли, що стрілець-зенітник солдат 57-го окремого батальйону 104 бригади ТрО Рівненської області Павло Жалко разом із зенітним ракетним відділенням 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу миттєво виявили ціль. Розрахували курс і здійснили пуск із ПЗРК "Ігла".

Вітаємо нашого бійця із досягненням та продовжуємо нищити ворога!

А у 28 ОМБр показали відео того залізяччя, що залишилося від збитого російського літака.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ураження російського Мі-8. ГУР опублікувало перехоплення
ГУР
Мі-8
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили Су-25 армії РФ на Торецькому напрямку
Су-25
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Українські військові дронами пошкодили російський гелікоптер Мі-8 під Торецьком — відео
Мі-8

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?