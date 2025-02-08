Штурмовик Су-25 РФ під Торецьком збив боєць з Рівненщини — подробиці

Українські захисники 8 лютого “мінуснули” російський штурмовик Су-25. Ворожий літак влучним пострілом із ПЗРК збив стрілець з Дубенщини Павло Жалко.
Головні тези:
- Бійці з Рівненщини збили російський штурмовик Су-25 під Торецьком за допомогою ПЗРК.
- Павло Жалко з Дубенщини виявив ціль і здійснив успішний пуск із ПЗРК “Ігла”.
- Українські захисники проявили високий професіоналізм у відстоюванні своїх позицій у Бахмутському районі.
Боєць з Дубенщини Павло Жалко збив Су-25 з ПЗРК
Про це повідомляє Рівненська ОВА.
Сьогодні у небі над Бахмутським районом, російський Су-25 намагався прорватися та атакувати українські позиції. Проте наші бійці не із лякливих.
В ОВА розповіли, що стрілець-зенітник солдат 57-го окремого батальйону 104 бригади ТрО Рівненської області Павло Жалко разом із зенітним ракетним відділенням 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу миттєво виявили ціль. Розрахували курс і здійснили пуск із ПЗРК "Ігла".
А у 28 ОМБр показали відео того залізяччя, що залишилося від збитого російського літака.
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