Штурмовик Су-25 РФ під Торецьком збив боєць з Рівненщини — подробиці

Боєць з Дубенщини Павло Жалко збив Су-25 з ПЗРК

Про це повідомляє Рівненська ОВА.

Сьогодні у небі над Бахмутським районом, російський Су-25 намагався прорватися та атакувати українські позиції. Проте наші бійці не із лякливих.

В ОВА розповіли, що стрілець-зенітник солдат 57-го окремого батальйону 104 бригади ТрО Рівненської області Павло Жалко разом із зенітним ракетним відділенням 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу миттєво виявили ціль. Розрахували курс і здійснили пуск із ПЗРК "Ігла".

Вітаємо нашого бійця із досягненням та продовжуємо нищити ворога! Поширити

А у 28 ОМБр показали відео того залізяччя, що залишилося від збитого російського літака.