ЗСУ знищили Су-25 армії РФ на Торецькому напрямку
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ЗСУ знищили Су-25 армії РФ на Торецькому напрямку

Су-25
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Джерело:  online.ua

Українські захисники 8 лютого збили ворожий штурмовик Су-25 на Торецькому напрямку. Приземлити російський літак вдалося завдяки воїнам ППО.

Головні тези:

  • Українські захисники збили російський штурмовик Су-25 на Торецькому напрямку.
  • Приземлити ворожий літак вдалося завдяки воїнам ППО.
  • Російський штурмовик знищили Бійці 28 ОМБр.

Повітряні сили ЗСУ знищили російський літак

Бійці 28 ОМБр знищили ворожий Су-25. Про це повідомили на сторінці бригади у Telegram.

Ще одним російським штурмовиком стало менше на Торецькому напрямку завдяки нашим воїнам ППО.

Більше подробиць згодом у відео  — пообіцяли у бригаді.

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