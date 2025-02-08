ЗСУ знищили Су-25 армії РФ на Торецькому напрямку

Українські захисники 8 лютого збили ворожий штурмовик Су-25 на Торецькому напрямку. Приземлити російський літак вдалося завдяки воїнам ППО.
Головні тези:
- Українські захисники збили російський штурмовик Су-25 на Торецькому напрямку.
- Приземлити ворожий літак вдалося завдяки воїнам ППО.
- Російський штурмовик знищили Бійці 28 ОМБр.
Повітряні сили ЗСУ знищили російський літак
Бійці 28 ОМБр знищили ворожий Су-25. Про це повідомили на сторінці бригади у Telegram.
Ще одним російським штурмовиком стало менше на Торецькому напрямку завдяки нашим воїнам ППО.
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