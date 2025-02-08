ВСУ уничтожили Су-25 армии РФ на Торецком направлении

Украинские защитники 8 февраля сбили вражеский штурмовик Су-25 на Торецком направлении. Приземлить российский самолет удалось благодаря воинам ПВО.
Главные тезисы
- Украинские защитники сбили российский штурмовик Су-25 на Торецком направлении при помощи воинов ПВО.
- Это свидетельствует об успешной борьбе украинских воинов с вражеской авиацией и является важной победой.
- Бойцы 28 ОМБр уничтожили российский Су-25, что говорит о высоком профессионализме и боеспособности военнослужащих.
Воздушные силы ВСУ уничтожили российский самолет
Бойцы 28 ОМБр уничтожили вражеский Су-25. Об этом сообщили на странице бригады Telegram.
Еще одним российским штурмовиком стало меньше на Торецком направлении благодаря нашим воинам ПВО.
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