ВСУ уничтожили Су-25 армии РФ на Торецком направлении
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Проиcшествия
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ВСУ уничтожили Су-25 армии РФ на Торецком направлении

Су-25
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Источник:  online.ua

Украинские защитники 8 февраля сбили вражеский штурмовик Су-25 на Торецком направлении. Приземлить российский самолет удалось благодаря воинам ПВО.

Главные тезисы

  • Украинские защитники сбили российский штурмовик Су-25 на Торецком направлении при помощи воинов ПВО.
  • Это свидетельствует об успешной борьбе украинских воинов с вражеской авиацией и является важной победой.
  • Бойцы 28 ОМБр уничтожили российский Су-25, что говорит о высоком профессионализме и боеспособности военнослужащих.

Воздушные силы ВСУ уничтожили российский самолет

Бойцы 28 ОМБр уничтожили вражеский Су-25. Об этом сообщили на странице бригады Telegram.

Еще одним российским штурмовиком стало меньше на Торецком направлении благодаря нашим воинам ПВО.

Больше подробностей впоследствии в видео — пообещали в бригаде.

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