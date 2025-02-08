Штурмовик Су-25 под Торецком сбил боец из Ровенщины — подробности
Категория
Украина
Дата публикации

Штурмовик Су-25 под Торецком сбил боец из Ровенщины — подробности

Жалко
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Источник:  Рівненська ОДА

Украинские защитники 8 февраля минули российский штурмовик Су-25. Вражеский самолет точным выстрелом из ПЗРК сбил стрелок из Дубенщины Павел Жалко.

Главные тезисы

  • Украинские защитники сбили российский штурмовик Су-25 под Торецком при помощи ПЗРК, проявив высокий профессионализм и отстаивая свои позиции.
  • Боец из Ровенщины Павел Жалко совершил успешный пуск с ПЗРК “Игла”, сбив вражеский самолет.

Боец из Дубенщины Павел Жалко сбил Су-25 с ПЗРК

Об этом сообщает Ровенская ОВА.

Сегодня в небе над Бахмутским районом российский Су-25 пытался прорваться и атаковать украинские позиции. Однако наши бойцы не из пугливых.

В ОВА рассказали, что стрелок-зенитчик солдат 57-го отдельного батальона 104 бригады ТРО Ровенской области Павел Жалко вместе с зенитным ракетным отделением 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода мгновенно обнаружили цель. Рассчитали курс и осуществили пуск с ПЗРК "Игла".

Поздравляем нашего бойца с достижением и продолжаем уничтожать врага!

А в 28 ОМБр показали видео того железа, что осталось от сбитого российского самолета.

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