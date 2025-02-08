Украинские военные дронами повредили российский вертолет Ми-8 под Торецком — видео

Украинские защитники во время уничтожения российского истребителя Су-25 под Торецком не дали вражескому Ми-8 забрать пилота самолета. Вертолет поразили дронами.
Главные тезисы
- Украинские военные продемонстрировали эффективность уничтожения вражеской техники, повредив российский вертолет Ми-8 под Торецком с помощью дронов.
- Действия защитников подтверждают высокий уровень подготовки и квалификации украинских военных в операциях ближнего боя.
- Попытки эвакуации российского пилота из подбитого самолета Су-25 оборвались из-за действий украинских FPV операторов, не давших вертолету Ми-8 успешно выполнить миссию.
Воины 28-й ОМБр повредили вражеский вертолет под Торецком
В окрестностях Торецка возведено зенитно-ракетное подразделение 28-й ОМБр и 57-го ОБ ТрО «Иглой» отправило российское Су-25 на вечную стоянку.
Вертолет Ми-8 пытался эвакуировать пилота, но и здесь неудача - наши расчеты FPV операторов RV и ББПС не дали ему это сделать.
В результате вертолет, хромая, вернулся назад и нуждается в немалом ремонте.
Наши ребята еще раз показали, что российская авиация регулярно летает вниз, поэтому мечты окупантов о воздушном господстве заканчиваются всегда одинаково: о землю.
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