Украинские военные дронами повредили российский вертолет Ми-8 под Торецком — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Украинские военные дронами повредили российский вертолет Ми-8 под Торецком — видео

Ми-8
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Источник:  online.ua

Украинские защитники во время уничтожения российского истребителя Су-25 под Торецком не дали вражескому Ми-8 забрать пилота самолета. Вертолет поразили дронами.

Главные тезисы

  • Украинские военные продемонстрировали эффективность уничтожения вражеской техники, повредив российский вертолет Ми-8 под Торецком с помощью дронов.
  • Действия защитников подтверждают высокий уровень подготовки и квалификации украинских военных в операциях ближнего боя.
  • Попытки эвакуации российского пилота из подбитого самолета Су-25 оборвались из-за действий украинских FPV операторов, не давших вертолету Ми-8 успешно выполнить миссию.

Воины 28-й ОМБр повредили вражеский вертолет под Торецком

В окрестностях Торецка возведено зенитно-ракетное подразделение 28-й ОМБр и 57-го ОБ ТрО «Иглой» отправило российское Су-25 на вечную стоянку.

Вертолет Ми-8 пытался эвакуировать пилота, но и здесь неудача - наши расчеты FPV операторов RV и ББПС не дали ему это сделать.

В результате вертолет, хромая, вернулся назад и нуждается в немалом ремонте.

Пилот вражеского Су-25 остался брошен. Наверное, не русский, потому что, как известно: русские своих не бросают. Кого бросили – тот не свой.

Наши ребята еще раз показали, что российская авиация регулярно летает вниз, поэтому мечты окупантов о воздушном господстве заканчиваются всегда одинаково: о землю.

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