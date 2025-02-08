Украинские военные дронами повредили российский вертолет Ми-8 под Торецком — видео

Украинские защитники во время уничтожения российского истребителя Су-25 под Торецком не дали вражескому Ми-8 забрать пилота самолета. Вертолет поразили дронами.

Воины 28-й ОМБр повредили вражеский вертолет под Торецком

В окрестностях Торецка возведено зенитно-ракетное подразделение 28-й ОМБр и 57-го ОБ ТрО «Иглой» отправило российское Су-25 на вечную стоянку.

Вертолет Ми-8 пытался эвакуировать пилота, но и здесь неудача - наши расчеты FPV операторов RV и ББПС не дали ему это сделать.

В результате вертолет, хромая, вернулся назад и нуждается в немалом ремонте.

Пилот вражеского Су-25 остался брошен. Наверное, не русский, потому что, как известно: русские своих не бросают. Кого бросили – тот не свой. Поделиться